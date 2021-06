Corona-Infektion: EM-Aus für Perisic

Rovinj. Vizeweltmeister Kroatien muss vor dem EM-Achtelfinale gegen Spanien einen schweren Rückschlag wegstecken. Der frühere Bundesliga-Star Ivan Perisic hat sich mit dem Coronavirus infiziert und fehlt damit in jedem Fall im Spiel am Montag (18 Uhr/ZDF) in Kopenhagen. Perisic sei sofort von seinen Teamkollegen isoliert worden und habe sich in eine zehntägige Quarantäne begeben, teilte der kroatische Fußball-Verband mit. Alle anderen Mitglieder des kroatischen EM-Kaders sowie Trainer und Betreuer seien negativ getestet worden.

Der 32 Jahre alte Offensivspieler von Inter Mailand dürfte damit auch im Falle eines Weiterkommens der Kroaten im Viertelfinale und wohl auch in einem möglichen Halbfinale fehlen. Perisic ist einer der Leistungsträger im Team und EM-Rekordtorschütze seines Landes. In der Bundesliga spielte Perisic für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg, ehe er als Leihspieler mit dem FC Bayern in der Saison 2019/2020 das Triple gewann.