Regensburg. Nach weiteren Corona-Fällen beim SSV Jahn Regensburg wird das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen nicht wie geplant am Dienstagabend stattfinden. Beim Fußball-Zweitligisten aus der Oberpfalz seien über Cheftrainer Mersad Selimbegovic hinaus weitere Infektionen aufgetreten, berichtete Jahn-Geschäftsführer Christian Keller am Montag. Dies hätten Tests am Sonntag ergeben. Um wie viele Personen und wen es sich handelt, äußerte er sich nicht. Der Coach habe sich mit der als besonders ansteckend geltenden britischen Mutante infiziert. Das gesamte SSV-Betreuerteam und die Mannschaft müssten nun in Quarantäne.

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, wird die für Dienstag (18.30 Uhr) angesetzte Partie abgesetzt. „Hintergrund sind die behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen“, so der DFB. dpa