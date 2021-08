Clubs verspüren großes Kribbeln

Istanbul. Hammerlose oder Glücksgriffe? Vor der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase am Donnerstag (18 Uhr) in Istanbul herrscht bei den vier deutschen Teilnehmern aus München, Dortmund, Leipzig und Wolfsburg das große Kribbeln. Selbst den FC Bayern könnte es trotz der vermeintlich guten Ausgangslage im ersten Topf mit den Landesmeistern der Topligen und den beiden aktuellen europäischen Titelträgern hart treffen. Bei möglichen Gegnern wie der Weltauswahl aus Paris um Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar sowie dem FC Porto und AC Mailand wäre das Team von Trainer Julian Nagelsmann auf dem avisierten Weg Richtung Finale am 28. Mai in St. Petersburg bereits zum Start gefordert.

Doch der Respekt von Joshua Kimmich vor großen Namen hält sich in Grenzen. „Ich sehe sehr großes Potenzial in unserem Kader. Andere Vereine in Europa geben sehr viel Geld aus, trotzdem sehe ich es nicht, dass sie uns abhängen“, sagte der Mittelfeldspieler voller Vorfreude auf den nächsten Versuch der Münchner, die begehrte Trophäe zu gewinnen.

Mehr noch als die Bayern müssen Borussia Dortmund (Lostopf 2), RB Leipzig (3) und der VfL Wolfsburg (4) mit namhaften Gruppengegnern rechnen. Vor allem für die Wölfe, die nach fünfeinhalbjähriger Königsklassen-Abstinenz im Vergleich zu den Ligakonkurrenten mit dem niedrigsten Koeffizienten an den Start gehen, sind anspruchsvolle Aufgaben wahrscheinlich. Bei möglichen Kontrahenten wie dem Titelverteidiger FC Chelsea, Real Madrid und Ajax Amsterdam könnte das Abenteuer von nur kurzer Dauer sein. Die Gruppenphase beginnt am 14./15. September und endet am 7./8. Dezember. dpa