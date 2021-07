Christian Rotter tippt auf Rückkehr der Engländer nach Wembley

Mannheim. Ukraine - England (Samstag, 3. Juli, 21 Uhr)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Auswärtsspiel? Für die Engländer soll der Trip nach Rom nur eine Zwischenstation sein - und so wird es auch kommen. Nach dem 2:0-Sieg im emotionsgelandenen Klassiker gegen Deutschland ist die Euphorie bei den "Three Lions" groß. Mit einem Erfolg gegen die Ukraine wird die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate zum Halbfinale ins Londoner Wembleystadion zurückkehren. Die Engländer haben bislang zwar nicht gezaubert, aber sie vertrauen einer funktionierenden Defensive. In den bisherigen vier EM-Spielen kassierten sie nicht einen Gegentreffer. Daran werden sich auch die Ukrainer die Zähne ausbeißen, denen zudem die 120 kraftraubenden Minuten gegen Schweden noch in den Knochen stecken.

Mein Tipp: 0:1

Tschechien - Dänemark (Samstag, 3. Juli, 18 Uhr)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tschechien oder Dänemark - wer hätte vor der EM gedacht, dass eines dieser beiden Teams im Halbfinale stehen würde? Die Leistung der Dänen ist nicht hoch genug einzuordnen, nach dem Eriksen-Schock zum Turnierauftakt hat sich die Mannschaft hinter dem einen Ziel versammelt, das da heißt: Wir geben alles für unseren Teamkollegen, für unseren Freund Eriksen. Die Reise der Dänen wird weitergehen. In einem offenen Duell mit den Tschechen, die schon alle Erwartungen übertroffen haben, setzen sie sich knapp durch.

Mein Tipp: 1:2

Und wie tippst Du?

Mach mit bei unserem EM-Tippspiel, messe Dich mit unseren Experten und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Viel Spaß und Erfolg!

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3