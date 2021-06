Mannheim. Portugal - Deutschland (19. Juni, 18 Uhr)

Viel Ballbesitz, kaum eine Chance - der EM-Auftakt der deutschen Mannschaft war beim 0:1 gegen Frankreich ausbaufähig. Ich weiß nicht, wer von euch nach dem Spiel noch bei der Sendung von Markus Lanz reingeschaut hat. Dort hat Ewald Lienen in wenigen Sätzen das ausgedrückt, was ich zu 100 Prozent unterschreiben würde: Es haben die Pässe in die Tiefe gefehlt. Die Franzosen haben sich doch ins Fäustchen gelacht, dass das deutsche Spiel für sie ganz einfach zu entschlüsseln war. Bis auf die Chance von Serge Gnabry in der 54. Minute war das deutsche Spiel völlig ungefährlich - was auch für die von Toni Kroos geschossenen Standards gilt.

Gegen Portugal muss vieles besser werden. Und eines vorweg: Portugal ist nicht nur Cristiano Ronaldo! Immerhin geht es in München gegen den Titelverteidiger, der über eine sehr gute Struktur verfügt. Ich denke aber dennoch, dass sich die DFB-Elf gegen Portugal mehr Chancen erarbeiten wird - und dann braucht man vor dem Tor Kaltschnäuzigkeit. Thomas Müller, übernehmen Sie! Denn momentan sehe ich außer dem Rückkehrer niemanden mit einer ähnlichen Zielstrebigkeit. Es bringt nichts, immer noch einen Haken zu machen, der Zug zum Tor muss stimmen.

Deutschland muss mit der Drucksituation umgehen, mindestens ein Punkt muss herausspringen, um dann mit einem Sieg gegen Ungarn das Ticket fürs Achtelfinale zu lösen. Vielleicht ist der Wunsch Vater des Gedanken, aber ich gehe davon aus, dass die DFB-Elf sogar einen Dreier holt. Zumal Portugal gegen Ungarn zwar mit 3:0 gewonnen hat - bis kurz vor Schluss hieß es aber noch 0:0, überragend war der Auftritt von Ronaldo & Co. jedenfalls nicht.

Mein Tipp: 1:2

Ungarn - Frankreich (19. Juni, 15 Uhr)

Frankreich spielt in Budapest nicht nur gegen eine hungrige ungarische Mannschaft, sondern auch gegen euphorische Fans. Wie schwer man sich tun kann, mussten die Portugiesen zum Auftakt erleben. Der Weltmeister ist aber viel zu abgeklärt, um ernsthafte Schwierigkeiten zu haben. Hinten steht das Bollwerk, vorn ist die Equipe Tricolore immer für den einen oder anderen Treffer gut.

Mein Tipp: 0:2

Spanien - Polen (19. Juni, 21 Uhr)

Beide Teams haben zum Auftakt nicht überzeugt. Für Spanien ist die Ausgangsposition nach dem Remis gegen Schweden noch etwas besser als die von Polen, das überraschend gegen die Slowakei verlor. Spanien wird sich - wenn auch knapp - durchsetzen.

Mein Tipp: 2:1

Schweiz - Türkei (20. Juni, 18 Uhr)

Im Duell der Enttäuschten geht es um die letzte Chance, doch noch das Achtelfinalticket zu lösen. Klar ist: Nur ein Sieg hilft weiter. Die Schweiz holte bislang nur einen Punkt, die Türkei verlor sogar gegen Wales. Die Mannschaft des gebürtigen Mannheimers Hakan Calhanoglu wird ohne Erfolgserlebnis die EM beenden.

Mein Tipp: 2:1

Italien - Wales (20. Juni, 18 Uhr)

Italien? Hoppla! Bärenstark, was diese Truppe bislang auf den Rasen bringt. Wobei: Die Schweiz und die Türkei waren bislang auch kein echter Maßstab. Das Achtelfinalticket hat die Squadra Azzurra bereits sicher, nun holt sie sich auch den Gruppensieg.

Mein Tipp: 2:1

