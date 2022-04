Charakter ist gefragt

Mannheim. Mit einem guten Gefühl war der MFC Phönix Mannheim aus der Winterpause in die Rückrunde eingebogen. Trotz einiger Abgänge startete Trainer Nenad Kuko mit seinem Team hoffnungsvoll in die Restsaison und bestätigte dies mit einem 1:0-Sieg gegen die TSG 62/09 Weinheim II. Doch danach folgte eine Serie von vier Niederlagen, die zuletzt mit dem 1:2 bei der SG 1983 Viernheim ihren Tiefpunkt fand.

„Ich war sauer und enttäuscht. Das habe ich der Mannschaft auch gesagt. Wir haben 90 Minuten auf ein Tor gespielt, und Viernheim hat mit drei Schüssen zwei Treffer erzielt“, war Kuko leicht ungehalten, auch wegen des eigenen Chancenwuchers.

In den verbleibenden acht Partien appelliert der Phönix-Coach daher auch an den Charakter seines Teams, dem er die Fähigkeiten, mit den Spitzenteams zumindest mithalten zu können, definitiv nicht abspricht. „Wir spielen keinen schlechten Fußball. Auch wenn es für uns in dieser Saison um nicht mehr viel geht, wollen wir die Liga trotzdem spannend halten“, sagt Kuko.

Zeichen auf Vertragsverlängerung

Wie es für ihn nach dieser Runde weitergeht, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Tendenz zeige aber dahin, dass er auch in der nächsten Saison die Zügel in der Hand halten werde. „Ich würde weitermachen, denn wir haben jetzt einen Plan, den es bisher nicht gegeben hat. Wenn der aufgeht, können wir eine gute Rolle spielen“, betont Kuko.

Zuvor stehen noch die Pflichtaufgaben in der aktuellen Saison an. Diese verlangt am Wochenende ein Heimspiel gegen den Tabellendritten SV Schriesheim. „Die Jungs werden ihr wahres Gesicht zeigen“, hofft Kuko auf Wiedergutmachung. wy