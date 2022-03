Chancen auf Klassenerhalterhöhen

Groß-Rohrheim. Vor einem richtungsweisenden Spiel steht am Sonntagabend (19 Uhr) der TV Groß-Rohrheim. Als Schlusslicht der Handball-Landesliga empfängt das Team von Trainer Tim Borger den TSV Pfungstadt, der nach aktuellem Stand mit in die Abstiegsrunde müsste. Und da die Punkte gegen die direkte Konkurrenz mitgenommen werden, könnte der TVG seine Chancen auf den Klassenerhalt erhöhen. „Wir haben jetzt noch vier Spiele, drei davon gegen Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte. Wenn wir da sechs Punkte holen, würde das unsere Lage schon deutlich verbessern“, rechnet Borger vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber erst einmal hofft er, dass das Spiel gegen Pfungstadt, das nun schon mehrmals verlegt wurde, überhaupt stattfinden kann. „Inzwischen gehen uns die Ausweichtermine aus“, blickt er auf den Kalender: Nach dem Sonntagsspiel geht es am Donnerstag gegen Roßdorf, nach einem spielfreien Wochenende dienstags gegen Egelsbach und am 3. April dann zum letzten Spiel vor der Abstiegsrunde zur HSG Bieberau-Modau.

Mannschaft ist gewappnet

Gegen Pfungstadt sieht er seine Mannschaft durchaus gewappnet, auch wenn das Hinspiel mit 19:28 deutlich verloren wurde. „Damals hatten wir einfach viel zu großen Respekt vor dem TSV-Torhüter Daniel Bartylak. Er hat uns den Schneid abgekauft“, erinnert sich Borger, der zudem seine Spieler damals nicht in der Nähe ihres Optimums sah: „20, 30 Prozent haben bei jedem gefehlt. Das wird aber jetzt zu Hause sicherlich ein ganz anderes Spiel“, ist er überzeugt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zumal es auch personell „ganz ordentlich“ aussieht. Ein Spieler befindet sich zwar noch in Quarantäne, könnte aber rechtzeitig zum Spiel wieder dabei sein. Ansonsten gibt es zwar die ein oder andere Blessur, „aber nichts, was einen Einsatz gefährden würde“, hat Borger seine derzeitige Bestbesetzung am Start. „Das Spiel gegen Pfungstadt ist schon ein richtungsweisendes Spiel und da werden wir alles reinlegen“, verspricht der Trainer, der seine Mannschaft in den letzten Wochen durchaus im Aufwärtstrend sah. „Leider haben wir uns bei unseren knappen Niederlagen gegen Büttelborn und Langen nicht belohnt. Aber jetzt wollen wir uns endlich wieder Punkte holen.“ me