Chance zur Wiedergutmachung

Mannheim. Der TSV Amicitia Viernheim ist in der Fußball-Kreisliga an der Tabellenspitze enteilt. Die Südhessen gewannen bisher alle neun Saisonspiele. Dahinter rangieren die SpVgg Wallstadt und der MFC 08 Lindenhof. Am Sonntag treffen die beiden Verfolger zum Spitzenspiel aufeinander. Für beide Teams geht es um mehr als nur drei Punkte. Es ist eine Standortbestimmung und die Chance auf Wiedergutmachung, denn Wallstadt und Lindenhof mussten am letzten Spieltag Federn lassen.

Wagner rätselt

Der Tabellenzweite aus Wallstadt unterlag Leutershausen mit 0:2 und enttäuschte nach sieben Siegen in Folge. „Wir waren nicht auf der Höhe in diesem Spiel und konnten unsere Leistung nicht abrufen, das war schon komisch“, kann sich SpVgg-Coach Michael Wagner die Niederlage nicht erklären. „In den letzten Wochen waren wir auf einer Welle, haben auch knappe Spiele für uns entschieden. Wir müssen das Leutershausen-Spiel schnell abhaken und uns jetzt auf Lindenhof fokussieren.“

Verfolgerduell Die SpVgg Wallstadt (2.) gegen den MFC Lindenhof (3.) ist das Topspiel der Kreisliga. Beide Teams wollen nach Ausrutschern zuletzt wieder zurück in die Erfolgsspur. Besonders bitter für den MFC: Torjäger Ivan Vlaho verletzte sich im Training, kann wohl nicht auflaufen. Bei Wallstadt darf Mittelfeldmann Fred Höhnle mit einer Gelbsperre nur zuschauen. Für den Lindenhöfer Coach Patrick Heinzelmann wird es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Als aktiver Spieler stand der Innenverteidiger auch ein Jahr für Wallstadt auf dem Feld, er spielte mit SpVgg-Stürmer Pecoraro sogar noch zusammen.

Auch der MFC wird sich das Unentschieden gegen Hochstätt Türkspor (1:1) nicht ganz erklären können, fuhr man doch in den Wochen zuvor einen Kantersieg nach dem anderen ein. „Es ging gegen Türkspor nicht so einfach wie in den Spielen zuvor, das hat uns aus der Bahn geworfen. Wir waren zu passiv und haben die Chancen nicht so konsequent genutzt“, versucht sich MFC-Coach Patrick Heinzelmann an einer Ursachenforschung.

Beide Mannschaften benötigen am Sonntag dringend eine Leistungssteigerung, doch gerade bei Lindenhof hat sich die Verletztenliste vor dem Spitzenspiel verschärft. Torjäger Ivan Vlaho (14 Saisontreffer) knickte im Training um, wieder war sein Sprunggelenk betroffen. „Wir hoffen natürlich, dass er nicht zu lange ausfällt, für Sonntag wird er aber wohl nicht zur Verfügung stehen“, erklärt Heinzelmann, der auch auf Neuzugang Tobias Baumann (Innenbandriss) verzichten muss. Immerhin kehrt Ex-Bundesligaspieler Timo Staffeldt nach sechs Wochen Pause in den Kader zurück, für ihn kommt die Startelf aber noch zu früh. „Für uns ist das Wallstadt-Spiel enorm wichtig. Wir haben unsere Partie gegen Viernheim verloren, jetzt wollen wir gegen ein Topteam der Liga bestehen“, hofft der MFC-Coach trotz der Ausfälle auf einen Dreier.

Michael Wagner fordert von seinen Wallstädtern vor allem eine bessere Chancenauswertung. „Wir müssen die Möglichkeiten besser nutzen, denn viele werden wir gegen den MFC nicht haben“, weiß der Coach, der schon seit Wochen mit der geringen Torausbeute seiner Mannschaft hadert. Mit fünf Treffern ist Kapitän Sebastian Stihler der Toptorjäger der Wagner-Elf – ein Innenverteidiger. Das spricht zwar für die guten Standards der Wallstädter, durch die Stihler meist seine Tore erzielt, der SpVgg-Offensivreihe mangelt es aber an Durchschlagskraft.

Kurios: Beide Trainer beobachteten am vergangenen Wochenende den Gegner – und sahen keine Glanzleistung. „Wir haben samstags gespielt, also hatte ich am Sonntag die Gelegenheit, Lindenhof zu sehen und habe viele Erkenntnisse gewonnen. Da kommt ganz schön was auf uns zu“, weiß Wagner, der sich aber dennoch beste Chancen ausrechnet: „Der MFC hat großes Offensivpotenzial, da wollen wir dagegenhalten. Wir müssen uns sicher nicht verstecken und spielen daheim. Natürlich wollen wir gewinnen.“

Trainer-Kollege Heinzelmann sah die Wallstädter Niederlage gegen Leutershausen vor Ort und konnte sich ebenfalls ein klares Bild machen. „Das Team ist sehr robust und erfahren. Es ist jedoch auch keine Mannschaft, die einen mit Ballbesitz erdrückt. Ich habe auf jeden Fall Möglichkeiten gesehen, wo wir ansetzen können“, ist Heinzelmann hochmotiviert. Er will den Kontakt zur Spitze nicht verlieren: „Wir sollten das Spiel am Sonntag auf gar keinen Fall verlieren.“

Mit der Wallstadt-Partie beginnt für Lindenhof eine spannende Woche. Schon am Mittwoch trifft die Heinzelmann-Elf im Nachholspiel auf Rheinau, direkt danach folgt das Duell mit Plankstadt (4.).

