Ceferin droht Querulanten mit dem Aus

Berlin. Im Streit um die Super League steuern die UEFA und die verbliebenen Abtrünnigen auf eine neue Eskalation zu. UEFA-Chef Aleksander Ceferin drohte Mitgründern des exklusiven Wettbewerbs, die keinen offiziellen Rückzug vollziehen, mit einem Ausschluss von Europacup-Wettbewerben. „Wer weiterhin an einer Super-League-Firma beteiligt ist, wird nicht in UEFA-Wettbewerben spielen können“, sagte der Präsident der Europäischen Fußball-Union dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“.

AdUnit urban-intext1

Real Madrids Clubchef Florentino Pérez als Initiator der Super League will wie wohl mindestens drei weitere Mitgründer das Projekt nicht aufgeben und auch die anderen Partner nicht aus ihren Verträgen entlassen. Die UEFA hatte den zwölf Clubs zunächst mit harten Strafen gedroht, nach dem schnellen Kollaps der Pläne aber keine Sanktionen ausgesprochen.

Pérez pocht auf Verträge

Somit dürfte Real Madrid am Dienstag sein Halbfinal-Spiel in der Champions League gegen den FC Chelsea bestreiten. Manchester City, das zunächst ebenfalls zu den Super-League-Clubs gehörte, spielt am Tag danach gegen Paris Saint-Germain. Nach dem schnellen Rückzug der englischen Clubs um Jürgen Klopps FC Liverpool und Thomas Tuchels FC Chelsea dürfte die Super League wohl vorerst vom Tisch sein. Real-Boss Pérez hält das aber für „komplett falsch“. In dem 167-seitigen Vertragswerk haben sich die Beteiligten dem „Spiegel“ zufolge für 23 Jahre zur Teilnahme verpflichtet. Ein Ausstieg sei frühestens nach drei Jahren und dann nur mit erheblichen finanziellen Strafzahlungen möglich, hieß es.

Der wichtigste Geldgeber für die Pläne, die US-Großbank JP Morgan, ging am Freitag indes ebenfalls auf Distanz. „Wir haben klar falsch eingeschätzt, wie dieses Geschäft von der breiten Fußballgemeinde beurteilt wird und wie es sie in der Zukunft betreffen könnte“, teilte ein Sprecher der Bank mit. dpa

AdUnit urban-intext2