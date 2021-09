CdA-Treffen fällt aus

Bergstraße. Rolf Herbold hat lange hin und her überlegt, aber am Ende keine Alternative gesehen: Auch in diesem Jahr wird es wegen Covid 19 kein Präsenztreffen der Mitglieder des Clubs der Altfußballer (CdA) geben. Der Darmstädter Regionalchefaus Reichenbach hatte für Oktober eine Zusammenkunft angedacht, einmal, um die Verbindung untereinander nicht abreißen zu lassen, zum anderen, das zwanzigjährige Bestehen des CdA in der Region Darmstadt nachzufeiern. Das Jubiläum war 2020, und schon damalsfiel das Treffen wegen der Corona-Pandemie aus. Herbold plant nun eine Veranstaltung im Frühjahr 2022 für die aktuell 664 CdA-Mitglieder der Region. Der Fußballkreis Bergstraße stellt dabei mit 339 Altfußballern das größte Kontingent. all

