Mönchengladbach. Last statt Lust. Marco Rose hatte vor dem Abflug nach Budapest zum womöglich vorerst letzten Europapokalspiel von Borussia Mönchengladbach für mindestens anderthalb Jahre Mühe, die Pflichtaufgabe gegen Manchester City angemessen zu verkaufen. „Im Moment kann ich sagen, was ich will – es ist eh falsch“, sagte der Gladbach-Coach am Montag resigniert und fügte einen Nachsatz hinzu – „weil wir keine Ergebnisse haben“ –, der die Situation mit sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Serie fast verniedlicht.

Vom selbstbewussten und betont lockeren Coach ist kaum noch etwas übrig. Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21 Uhr/Sky) wirkte zuletzt nur noch wie eine Bürde für Rose, der Gefahr läuft, im Sommer schwer beschädigt zu Borussia Dortmund zu wechseln. Aussagen vom vergangenen Freitag nach dem ungeheuerlichen 1:3 in Augsburg, wonach ihm das Rückspiel gegen die aktuell wohl beste Mannschaft Europas „nicht mehr in den Kram“ passen würde, relativierte der 44-Jährige: „Wir fahren dahin, um ein Fußballspiel zu gewinnen.“

Dass dies nach der Pleitenserie seit seinem verkündeten Wechsel zum BVB einem noch unrealistischerem Unterfangen gleicht als vor dem 0:2 im Hinspiel, bekannte Rose zwar. Dass das folgende Bundesliga-Spiel am Samstag bei Schalke für die abgestürzten Gladbacher derzeit ungleich wichtiger wird, ist auch dem entzauberten Rose klar: „Wir wollen alle noch mal ein gutes Spiel machen. Dann nach Hause kommen und uns auf die wesentliche Dinge konzentrieren und die Saison zu einem guten Ende führen.“ dpa