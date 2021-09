Bürstädter sollen gegen Bensheim Reaktion zeigen

Bürstadt. Kaum hat Eintracht Bürstadt die erste Englische Woche der Gruppenliga-Saison hinter sich gebracht, schon steht die nächste an. Am Sonntag (15.30 Uhr) ist die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund zu Gast beim FC 07 Bensheim. Am nächsten Donnerstag kommt der schwächelnde Aufstiegsaspirant VfR Groß-Gerau ins Ried, drei Tage später der SV 07 Geinsheim. Es ist kein leichtes Programm, doch: Jammern nützt nichts. Schon gar nicht, wenn auf einen überzeugenden Auftakt (5:1 gegen Mümling-Grumbach) vier Niederlagen folgen. „Als Trainer erwarte ich da eine Reaktion, egal, gegen wen es geht“, stellt Sigmund klar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufwand und Ertrag passen nicht

Vor der Saison haben weder die Eintracht noch die FSG Riedrode die 07er zu den Top-Favoriten gezählt. Als wollten es die Bensheimer allen zeigen, starteten sie mit drei Siegen in die neue Runde. Zuletzt geriet das Team von Trainer Andy Zehnbauer aber ins Stocken. Bei Schlusslicht Mümling-Grumbach gab es nur ein 2:2. Am Dienstag kassierte der FCB ein 0:3 beim 1. FCA Darmstadt, bei dem jetzt Bensheims Ex-Coach Elton da Costa als Spielertrainer wirkt.

„Die letzten Spiele haben gezeigt, dass Bensheim anfällig ist. Ich spreche ihnen trotzdem die Favoritenrolle zu. Sie sind laufstark und taktisch gut eingespielt“, meint Sigmund und verlangt eine „Energieleistung“ seiner Mannschaft: „Da muss schon alles bei uns passen.“

Dass die Eintracht nur drei Punkte vorweist, steht nicht im Verhältnis zu den gezeigten Leistungen. Selbst beim 1:6 gegen Langstadt/Babenhausen am dritten Spieltag konnten die Grün-Weißen lange auf Zählbares hoffen. Beim 1:2 in Fürth fing sich die Eintracht nach später Führung noch zwei Gegentore infolge individueller Fehler.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch das jüngste 0:2 zu Hause gegen Büttelborn spiegelt die Spielanteile nicht wider. „Das 0:1 entsteht aus einer Einzelfehlersituation. Das 0:2 ist ein stramm geschossener Freistoß. Dann hält der gegnerische Keeper noch drei fast unhaltbare Dinger“, kann Sigmund seinem Team wenig vorwerfen: „Trotzdem war das eine Niederlage, die so nicht eingeplant war. Dem einen oder anderen Urlaubsrückkehrer fehlt noch der Dampf im Kessel. Ich hoffe, dass das mit der nächsten Englischen Woche besser wird.“

Der formstarke Juan Marroqui Cases wird am Sonntag aus privaten Gründen fehlen. Vitali Becker ist angeschlagen. Dafür stehen die Tutay-Cousins Mehmet und Hüseyin sowie Deniz Reiter wieder zur Verfügung. cpa