Bürstädter setzen auf Talente

Bürstadt. Nach der 4:9-Auftaktniederlage beim TSV Nieder-Ramstadt II nimmt das erste Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt einen neuen Anlauf. Am Sonntag (11 Uhr) kommt die SKG Bauschheim zum zweiten Bezirksoberliga-Spieltag. In der Bezirksklasse-Gruppe 1 steht Bürstadts „Zweite“ vor einer doppelten Aufgabe. Am Freitag (20.15 Uhr) tritt der TTC Hornbach in die Wasserwerkstraße an, am Samstag (18 Uhr) geht es zur DJK SSG Bensheim II. Die TVB-Herren III trifft in Gruppe 5 am Samstag (18 Uhr) zu Hause auf Rot-Weiß Walldorf. In Gruppe 3 hat Bürstadt IV am Sonntag (18 Uhr) ein Heimmatch gegen die TSV Auerbach vor sich.

TV Bürstadt, Herren I, Bezirksoberliga: Gegner Bauschheim erwischte mit dem 9:2-Heimsieg gegen Ginsheim einen überzeugenden Start. Einen Heimvorteil für sein Team sieht Bürstadts Kapitän und Abteilungsleiter Frank Rosenberger eher nicht. „Bauschheim hat eine richtig gute und ausgeglichene Mannschaft, die sich im oberen Drittel einjustieren kann“, glaubt der TVB-Routinier: „Da Adrian Ziegler privat unterwegs ist, wird es noch schwerer für uns.“ Neben dem arrivierten Spitzenpaarkreuz um Rosenberger und Nick Groeger stellt der Vorjahresaufsteiger aus Bürstadt mit Benjamin Brüderl, Julian Müller, Jan Epple und Daniel Gliewe vier Nachwuchstalente auf. „Wir schenken keine Spiele her“, betont Rosenberger.

TVB-Herren II, Bezirksklasse-Gr. 1: Der 9:1-Heimerfolg der ersten Bürstädter Herrenreserve gegen Einhausen überraschte und überzeugte gleichermaßen. Logisch also, dass der TVB II das Momentum nutzen will. „Die zweite und die dritte Mannschaft spielen parallel. Hornbach und Bensheim sind aber zwei Gegner, gegen die wir punkten können“, sagt Rosenberger. Hornbach steht nach Niederlagen bei Lampertheim IV (4:9) und gegen Topspin Lorsch II (6:9) am Tabellenende. Auch Bensheim (3:9 gegen Lorsch II) wartet noch auf die ersten Zähler. Gegen die Bensheimer wird Adrian Kreuzer für Sascha Handbauer spielen.

Am vergangenen Wochenende erreichte Bürstadt II die zweite Runde im Bezirkspokal. Gegen den SC Klein-Krotzenburg setzte sich der TVB mit 4:1 durch. „Bis auf das Doppel war das eine klare Sache“, sagte Nachwuchsmann Daniel Gliewe, der ein Einzel gewann. Die weiteren Zähler sammelten Harald Gliewe (zwei) und Thomas Schremser.

TVB-Herren III, Bezirksklasse-Gr. 5: In der Gruppe 5 kennt Bürstadt so gut wie keinen Gegner. Doch mit Walldorf gab es in der Abbruchsaison 2020/21 einen Vergleich. Mit 10:2 behauptete sich Bürstadts „Dritte“ im letzten Match vor der Corona-Spielpause. „Wir sind motiviert und wollen punkten“, stellt Rosenberger klar. Der Auftakt (8:8 bei Königstädten IV) konnte sich sehen lassen.

TVB-Herren IV, Bezirksklasse-Gr. 3: Zwei Wochen nach dem 4:9 bei Pfungstadt III hofft Bürstadts „Vierte“, dass gegen Auerbach (3:1 Punkte) Zählbares herausspringt. „Es kommt darauf an, wer spielt. Wir wollen die ersten Spiele rumbekommen und dann schauen, dass wir möglichst immer in Bestbesetzung antreten“, meint Rosenberger. Am Sonntagabend ist Sven Bitsch privat verhindert, dafür soll Jost Riedel wieder an Bord sein. cpa