Für den VfR Bürstadt steht am kommenden Sonntag die nächste Auswärtsfahrt in der Kreisliga A an. Nach einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden reisen die Bürstädter, aktuell auf Tabellenplatz sieben, zum derzeitigen 14., dem SV Winterkasten.

VfR-Coach David Vorreiter sagt, dass sich seine Truppe nach dem vollzogenen Umbruch noch immer in der Findungsphase befindet: „Mit

...