Bürstadt II legt nach

Ried. In der Fußball-C-Liga gehört die Reserve der Bürstädter Eintracht jetzt zur erweiterten Spitzengruppe. Mit 3:1 (2:0) gewann die Elf von Spielertrainer Michael Wahlig am sechsten Spieltag gegen den SV Unter-Flockenbach III. Dagegen konnte der FV Biblis II nicht verhindern, dass sich die SG Hammelbach/Scharbach an der Tabellenspitze absetzte. Mit 0:5 (0:2) verlor der weiterhin punktlose Vorletzte beim Klassenprimus.

Et. Bürstadt II – Unt.-Flock. III 3:1

Michael Wahlig fasste sich kurz. „Die Mannschaft hat das umgesetzt, was wir wollten: Sie hat Gas gegeben und eine tolle Teamleistung gezeigt“, freute sich Bürstadts Spielertrainer über die Punkte zehn bis zwölf. Hakan Yazici brachte die Bürstädter in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Daniel Patti legte vom Elfmeterpunkt das 2:0 nach (31.). Nach dem 1:2 durch Sven Zipfel (73.) beseitigte das 3:1 durch Patrick Bleiziffer die letzten Zweifel am zweiten Eintracht-Dreier in Folge (88.).

SG Hamm./Sch. – FV Biblis II 5:0

Sechs Spiele, sechs Siege, 26:0 Tore - und fünf Punkte Vorsprung auf den Zweiten Elmshausen: Bei Hammelbach/Scharbach läuft’s. „Man kann schon von einem sehr guten Start reden“, gab der Vorsitzende Rainer Wolk nach dem 5:0 gegen Biblis II fast schon bescheiden von sich: „Biblis stand tief. Es lag an uns, den Riegel zu knacken.“

Drei Tage nach seinem 6:0-Heimerfolg gegen Ober-Abtsteinach II brauchte der Tabellenführer nicht lange, um seinen Lauf fortzusetzen. Lucas Bergmann eröffnete den Torreigen (7.), Luca Fiederlein legte das 2:0 nach (13.). Nach der Pause stellte Steffen Impe mit einem Hattrick auf 5:0 (60., 70., 85.). cpa

