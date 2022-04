Bühne frei für epischen Endspurt

Manchester. Jürgen Klopp sucht sich seine Sprachbilder gerne im Boxsport. „Wir sind Rocky Balboa, nicht Ivan Drago“, sagte er vor ein paar Jahren und meinte damit, dass sich sein FC Liverpool im Vergleich mit dem finanziell überlegenen, aus Abu Dhabi großzügig alimentierten Manchester City in der Außenseiterrolle befinde, härter für den Erfolg arbeiten müsse – genau wie Balboa gegen Drago in den Rocky-Filmen mit Sylvester Stallone.

Die jüngste Ausgabe des Duells zwischen den beiden herausragenden Mannschaften der Gegenwart im englischen Fußball, ein rasantes 2:2, fasste Klopp so zusammen: „Es war wie ein Kampf zwischen zwei Schwergewichtsboxern. Wenn man die Arme für eine Sekunde herunternimmt, kassiert man einen heftigen Schlag. Dann schüttelt mal sich kurz und dann kommt der nächste Schlag.“

Seine Mannschaft hatte in der Tat ein paar heftige Treffer kassiert im Premier-League-Spitzenspiel, das zur Entscheidungsschlacht um die englische Meisterschaft ausgerufen worden war. Zweimal war Verfolger Liverpool gegen den Tabellenführer in Rückstand geraten, durch den überragenden Kevin De Bruyne und durch Gabriel Jesus, zweimal kam Liverpool zum Ausgleich – durch Diogo Jota und Sadio Mané.

Bei allem Spektakel auch Fehler

City hatte die besseren Chancen, verpasste es aber, den entscheidenden Schlag anzubringen. Pep Guardiolas Mannschaft vergab mehrere hochklassige Gelegenheiten und lieferte neuen Stoff für die alte Debatte, ob dem himmelblauen Milliarden-Ensemble ein echter Mittelstürmer von der Güteklasse eines Harry Kane oder Erling Haaland fehlt. Anstatt den Vorsprung auf Liverpool auf vier Punkte auszubauen und eine Vorentscheidung im Titelrennen herbeizuführen, beträgt Citys Polster weiter einen einzigen Punkt.

Pep Guardiola war begeistert von dem Spektakel, das die beiden Mannschaften geboten hatten, er klatschte Jürgen Klopp nach Abpfiff so heftig ab, dass dem Deutschen vermutlich noch am Samstag die Hand schmerzen wird, wenn sich die Rivalen im Wembley-Stadion zum Halbfinale des FA-Cups wiedersehen. Das 2:2 sei „gute Werbung für die Premier League“ gewesen, fand Guardiola und hatte recht damit.

Wobei der hohe Unterhaltungswert auch damit zu tun hatte, dass beide Teams volles Risiko gingen und Raum für Mängel ließen. Liverpools Abwehr wurde oft von Flanken und Steilpässen überrumpelt, City fehlte im Abschluss die Präzision. „Ein wunderbar offenes, wunderbar fehlerhaftes Spiel“ hatte der „Guardian“ gesehen.

Und so betört sich Guardiola einerseits auch zeigte, so bewusst war er sich andererseits, dass das Remis eine verpasste Chance für seine Mannschaft war, Liverpool in der Tabelle abzuhängen. „Wir haben sie am Leben gelassen“, sagte Guardiola in jedes Mikrofon, das ihm nach dem Spiel hingehalten wurde.

Nächstes Duell im FA-Cup

Klopps Mannschaft dürfte mit dem 2:2 glücklicher sein als City. Sie kann zwar nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden, doch die Chancen auf den Titel sind sieben Spieltage vor dem Ende der Saison weiter vorhanden. Allen Beteiligten ist aber klar, dass sie sich keine Fehler mehr leisten dürfen. „Wir müssen alle sieben Partien gewinnen, ansonsten ist es vorbei“, sagte Guardiola mit Blick auf das Titelrennen. Klopp äußerte sich ähnlich.

England stellt sich auf einen epischen Endspurt ein, nach dem Vorbild der Saison 2018/2019. Damals trieben sich die Duellanten gegenseitig fast zur Perfektion. City landete nur einen Punkt vor dem FC Liverpool, der als bester Vizemeister in die Geschichte des englischen Fußballs einging.

Als Luxus-Trostpreis gewann Klopps Mannschaft damals übrigens die Champions League, und auch in dieser Saison hat sie neben der Meisterschaft weitere Chancen auf Trophäen. Der Ligapokal befindet sich schon in Liverpools Besitz. Siege im FA-Cup und der Champions League sind noch möglich. Auch Manchester City hat noch drei Titel-Optionen – nämlich Meisterschaft, FA-Cup und Champions League. Sollte es City ins Finale schaffen, könnte es dort gegen Liverpool gehen. Das Duell der Schwergewichtsboxer geht weiter, möglicherweise nicht nur in der Premier League.