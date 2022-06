Brühl II krönt Super-Saison

Oftersheim. Der FV 1918 Brühl II hat das Double geschafft. Neben der Meisterschaft in der A-Klasse hat der Kreisliga-Aufsteiger nun auch den Mannheimer Fußball-Kreispokal gewonnen. Gegen den zukünftigen Ligarivalen TSG Eintracht Plankstadt siegte Brühl II mit 2:1.

Plankstadt erwischte den besseren Start, Savas Badalak besorgte in der 13. Minute die Führung. Dann aber sammelte Brühl II in der Trinkpause die Kräfte, Vittorio Cammilleri (26.) und Christian Distelrath (31.) drehten den Rückstand in eine 2:1-Führung, die Brühl II bis zum Schluss nicht mehr hergab. Für den FV II war es der erste Pokalsieg überhaupt, nachdem man im Vorjahr im Endspiel unterlegen war. wy