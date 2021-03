Mönchengladbach. Von der Einschätzung, dass er vor dem schwierigsten Spiel seiner bisherigen Trainerlaufbahn steht, wollte Marco Rose nichts wissen. Energisch und kämpferisch wie lange nicht mehr schwor der aktuelle Trainer von Borussia Mönchengladbach sein Team auf das brisante DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag gegen seinen künftigen Club Borussia Dortmund (20.45 Uhr/ARD und Sky) ein. „Das Drumherum ist gar nicht wichtig. Wir kämpfen morgen mit allem, was wir haben“, versprach Rose am Montag entschlossen.

Marco Rose steht am Dienstag im Rampenlicht. © dpa

Natürlich weiß der 44-Jährige, dass er besonders im Fokus stehen wird. Fragen zu seiner Situation beantwortet Rose zunächst unwirsch und später gar nicht mehr. „Es gibt da nichts zu sagen, weil es kein Thema ist“, behauptete Rose, angesprochen auf den BVB, zu dem er im Sommer wechseln wird, und zu seiner Entscheidung, mit der er vor zwei Wochen die Mehrheit der Gladbach-Fans gegen sich aufbrachte. „Ich bin hier völlig gefordert, brauche jedes Korn an Energie“, sagte Rose weiter.

Der DFB-Pokal ist so etwas wie die letzte Chance für ihn, sich im Sommer mit einem Erfolg aus Gladbach zu verabschieden. „Das Spiel gegen den BVB ist von einer immensen Wichtigkeit“, hatte er zuvor bereits erkannt. Denn Gladbachs Ziele verlor der 44-Jährige seit seinem verkündeten Wechsel mehr und mehr aus den Augen, was Rose vor allem mit der hohen Belastung in der aktuellen intensiven Phase der Englischen Wochen begründete.

In der befindet sich Dortmund freilich auch. Nur was für Gladbach anscheinend zur Belastung wird, scheint den vormals taumelnden BVB zu beflügeln. „Die Mannschaft kann guten Gewissens mit viel Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen“, sagte BVB-Sportchef Michael Zorc nach zuletzt drei Pflichtspiel-Siegen. „Das ist für uns eine Riesen-Chance, einen Titel zu holen.“

Gegenläufige Formkurven

Die Formkurven der Borussias verlaufen seit Roses verkündetem Wechsel gegenläufig. Gladbach verlor in derselben Zeit dreimal. In der Champions League droht das Aus und zudem eine kommende Spielzeit ganz ohne Europapokal. Dortmund hingegen wirkt befreit und hat nach zuletzt drei Pflichtspiel-Siegen das Viertelfinale der Königsklasse und in der Liga die Champions-League-Ränge wieder im Blick. Gelassen moderierten die Dortmunder die besondere Situation am Dienstag weg.

„Morgen spielt nicht Marco Rose gegen Edin Terzic, sondern Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund“, sagte Dortmunds aktueller Cheftrainer Terzic, der vom Sommer an hinter Rose wieder ins zweite Glied rückt.

„Das interessiert uns momentan überhaupt nicht“, behauptete Zorc dagegen vor dem Treffen mit Rose, zu dem er vor dem Match bewusst keinen Kontakt aufnehmen will. Zorc weiß, wie sehr Rose unter Strom steht. Anders als Dortmund könnte Gladbach am Dienstag schon fast alles verspielen. dpa