Bremen will Pascal Groß

Bremen/Brighton. Zieht es Premier-League-Profi Pascal Groß (Bild) zurück nach Deutschland? Wie das Portal „Deichstube“ berichtet, buhlt Zweitligist SV Werder Bremen um die Dienste des 30-jährigen Mannheimers. Laut dem Bericht wurden die Berater des Mittelfeld-Spielers des englischen Clubs Brighton Howe & Albion zu Verhandlungen am Weserstadion gesichtet. Groß’ Vertrag läuft im Sommer aus, er hat in der Vergangenheit durchblicken lassen, dass er sich die Rückkehr in die Heimat vorstellen kann – am liebsten zu einem Traditionsverein. „Die Premier League ist unglaublich, aber ich weiß, was ich an Deutschland habe. Daher will ich irgendwann auch wieder zurück“, sagte er. In dieser Saison hat der Sohn des früheren KSC-Profis Stephan „Steps“ Groß für Brighton 13 Partien bestritten und zwei Tore vorbereitet.

Größte Hürde für Werder bei einer Verpflichtung könnte das Gehalt des ehemaligen Hoffenheimers werden. In Brighton verdient Groß dem Vernehmen nach rund drei Millionen Euro, die Bremer kämpfen nach dem Abstieg aus der Bundesliga mit gravierenden wirtschaftlichen Problemen. alex