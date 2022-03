Breitseite für Rangnick, rührende Szene mit Eriksen

Mannheim. Irgendwie hatte sich das der deutsche Trainer Ralf Rangnick ganz anders vorgestellt. In der Premier League muss er als Tabellenfünfter mit Manchester United um die Qualifikation für die Champions League bangen. Im Sommer hört der Schwabe ohnehin bei United als Coach auf, bei der Suche nach einem Nachfolger ist in englischen Medien nun ein neuer Name gefallen: Ralph Hasenhüttl, momentan noch Trainer beim FC Southampton, und einst in der Bundesliga für RB Leipzig und den FC Ingolstadt verantwortlich. Klar ist: Der Neue wird beim englischen Fußball-Traditionsverein viel zu tun haben.

Manchester United

Dieses Derby war nicht nur eine Niederlage, sondern eine Demütigung. Mit 1:4 verlor Trainer Rangnick am Sonntag mit United das Stadtduell gegen City. Danach mussten sich die Mannschaft und der ehemalige Coach der TSG Hoffenheim reichlich Kritik von Medien und Experten gefallen lassen. „Peinlich! Ralf Rangnick hat fünf Dinge falsch gemacht“, schrieb der „Daily Star“ eine Mängelliste auf und hielt fest: „United wird von City beschmutzt.“ Der „Mirror“ sprach von einer „Zerstörung“ Uniteds und die Sun „hielt“ fest: „In der zweiten Halbzeit wirkte es so, als wenn die United-Spieler keine Lust mehr hätten.“

In der Tat blieb die Gegenwehr nach dem 1:3 (68,) komplett aus, City hatte nach diesem Treffer etwa 90 Prozent Ballbesitz. ManU-Legende Gary Neville sprach von einer „peinlichen“ Vorstellung in den letzten 22 Minuten: „Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Sie haben einfach aufgegeben.“ Auch sein langjähriger Teamkollege Roy Keane – einst bekannt und gefürchtet für seinen Kampfeswillen – wütete angesichts des Trauerspiels auf dem Feld. „Das Schlimmste an diesem Auftritt ist, dass die ganze Mannschaft aufgegeben hat“, schimpfte die Vereins-Ikone bei „Sky“: „Wenn du für United spielst, ist es unakzeptabel, nicht zurückzulaufen. Fünf oder sechs Spieler sollten nie wieder für Manchester United spielen dürfen.“

FC Brentford

Es war die Szene des Spieltags. Knapp acht Monate nach seinem Herzinfarkt und in seinem zweiten Einsatz für den FC Brentford foulte Christian Eriksen seinen Gegenspieler Brandon Williams. Der Profi von Norwich City registrierte zunächst nicht, wer ihn da zu Fall gebracht hatte, zerrte deshalb nach seinem Sturz auf den Rasen mit sichtbarer Wut am Trikot des ebenfalls am Boden liegenden Eriksen. Als der Norwich-Profi aber sah, mit wem er es da zu hatte, wich sein Ärger einem Lächeln und Williams umarmte den Dänen auch noch ganz herzlich. So ganz nach dem Motto: Auf diesen Typen mit dieser Geschichte kann ich ganz einfach nicht böse sein. Nach dieser rührenden Geste ging die Partie ganz normal weiter, Brentford gewann mit 3:1 und Trainer Thomas Frank lobte Eriksens Leistung: „Man kann sehen, dass er diese bestimmte Magie hat, die uns sicher noch weiterhelfen wird.“

FC Chelsea

Der deutsche Trainer Thomas Tuchel war richtig sauer. Und zwar nicht auf seine Mannschaft, die mit 4:0 beim FC Burnley gewann, sondern auf die eigenen Fans. Denn die hatten bei den Solidaritätsbekundungen für die Ukraine den Namen des russischen Chelsea-Besitzers Roman Abramowitsch skandiert: „Es ist nicht der Moment für andere Botschaften. Es ist der Moment, um Respekt zu zeigen. Wir wollen das tun. Und als Verein ist es wichtig, dass unsere Fans bei dieser Minute Applaus mitmachen. Wir machen das für die Ukraine, und über die Situation dort gibt es keine zwei Meinungen.“

Abramowitsch hatte zuletzt bekanntgegeben, den FC Chelsea verkaufen zu wollen.

