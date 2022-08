„Bonusspiel“ im Pokal

Mannheim. 16 Clubs bestreiten am Mittwoch die dritte Runde im Mannheimer Fußball-Kreispokal. Die SpVgg 07 Mannheim aus der B-Liga empfängt den Kreisligisten TSG Eintracht Plankstadt (19 Uhr). „Wir gehen als Außenseiter in das Spiel und werden versuchen, die Partie so lange wie möglich offen zu halten“, sagt 07-Trainer Wolfgang Jantz. „Unser Hauptaugenmerk liegt aber auf der Spielrunde in der B-Klasse. Das Pokalspiel sehen wir als Bonusspiel.“

Ein kreisligainternes Duell bestreitet der TSV Neckarau gegen den FV 08 Hockenheim (19:45 Uhr). In der Vorsaison endeten beide Partien remis (1:1, 3:3) – ein Ergebnis, das an diesem Tag nicht möglich ist. „Der Pokal ist mir sehr wichtig, und wir werden auf jeden Fall mit der besten Elf spielen“, sagt TSV-Coach Manuel Sälzler. „Wir wollen so weit wie möglich kommen und uns wieder für den Badischen Pokal qualifizieren.“ Ebenfalls ein klasseninternes Duell bestreiten die beiden Kreisligisten Germania Friedrichsfeld und Srbija Mannheim (19 Uhr). wy