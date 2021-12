Böck-Brüder legen Ämter beim VfR Bürstadt zur Winterpause nieder

Ried. Paukenschlag beim abstiegsbedrohten Fußball-Kreisoberligisten VfR Bürstadt. Spielertrainer Daniel Böck gab dem Vorstand des Vereins bekannt, er werde das Traineramt nur noch bis zur Winterpause ausüben. Gleiches gelte für seinen Bruder Dennis, der aktuell Co-Trainer bei den Bürstädtern ist.

„Es hat sich einiges in den vergangenen Wochen bei mir angestaut“, sagt Daniel Böck und erwähnt, dass er immer wieder Gespräche mit den Vorstandsmitgliedern gesucht habe. Die Betreuung der Mannschaft ließ, nach Böcks Auffassung, zu wünschen übrig und auch die Zuständigkeiten seien manchmal nicht richtig abgesteckt gewesen. „In manchen Fällen war nie irgendjemand für etwas verantwortlich“, bringt es der 32 Jahre alte Übungsleiter auf den Punkt. „Natürlich ist da auch noch der unbefriedigende Tabellenplatz 15. Doch mit ihm hätten wir aktuell leben und ihn verbessern können,“ so Böck. „Ich war total überrascht, als mir Daniel mitteilte, er werde uns verlassen“, berichtet Klaus Gassert, der Sprecher des VfR-Vorstandsgremiums und hebt noch einmal vor, dass er mit ihm gerne weitergearbeitet hätte. „Vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, dass die Brüder Böck die Saison für den VfR Bürstadt noch zu Ende spielen.“

2 Bilder Spielertrainer Daniel Böck (l.) und sein Bruder Dennis, der als Co-Trainer fungierte, waren mit der Situation beim VfR unzufrieden. © Berno Nix

„Wir haben uns noch nicht abgemeldet und würden prinzipiell auch als Spieler bereitstehen. Mein primäres Ziel ist es aber, alsbald wieder als Trainer einen neuen Verein zu finden“, will der in Pfungstadt wohnende Böck die Augen in alle Richtungen offen halten. In keinem Fall will er aber die schönen Jahre missen, die er und sein Bruder in Bürstadt erleben durften. Das Brüderpaar spielt seit Januar 2018 für den Traditionsverein. „Der VfR hat mir meine erste Trainerstation ermöglicht, Darüber bin ich sehr dankbar“, sagt Daniel Böck. hias