Bibliser Reserve freigiebig

Ried. Unverhofft kommt oft: Mit 3:2 (2:0) hat sich die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt am dritten Spieltag der Fußball-C-Liga bei Olympia Lorsch II durchgesetzt. Der FV Biblis II fing sich mit dem 3:5 (3:2) beim TSV Gadernheim hingegen die dritte Niederlage im dritten Spiel.

Oly. Lorsch II – Et. Bürstadt II 2:3

Raman Chiri (32.) und Daniel Patti (42., Foulelfmeter) stellten vor der Pause auf 2:0 für Bürstadt. In Hälfte zwei durfte Patti wieder vom Punkt ran und erhöhte auf 3:0 (74.). Die Lorscher Jens Bäumer (89.) und Lukas Edam (90.+5) machten es in der Schlussphase noch einmal spannend. „Am Ende sind uns die Kräfte ausgegangen. Aber es war eine richtig gute Mannschaftsleistung. Jeder hat rausgeholt, was er konnte“, meinte Eintracht-II-Trainer Michael Wahlig, der Lorsch II im Vorfeld der Partie als klaren Favoriten ausgemacht hatte.

Gadernhein – FV Biblis II 5:3

„Bei uns ist jeden Sonntag Weihnachten. Im Geschenkeverteilen sind wir jedenfalls gut“, bemerkte Biblis’ Spielertrainer Sven Sauer. Die 1:0-Führung für den TSV (30.) machten Marcel Berger (34., Foulelfmeter) und Enes Er (37.) zunichte. Nach dem 2:2 (40.) sorgte wiederum Berger für das 3:2 (44.). Vom Doppelschlag nach dem Seitenwechsel (50./52.) und dem 3:5 (75.) erholte sich Biblis nicht mehr. cpa