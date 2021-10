Biblis und SG NoWa lassen Chancen liegen

Ried. Im Topspiel der Kreisliga A hat sich der FV Biblis vom TSV Reichenbach mit einem Unentschieden getrennt und verbleibt auf dem dritten Tabellenplatz. Auch für die SG Nordheim/Wattenheim sprang ein Remis heraus, gegen den FC Ober-Abtsteinach reichte es lediglich zum 1:1.

TSV Reichenbach – FV Biblis 2:2

„Von diesem Ergebnis bin ich schon etwas enttäuscht. In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel absolut dominiert, haben aber unsere zahlreichen Chancen liegenlassen“, haderte FVB-Spielertrainer Torsten Schnitzer nach der Punkteteilung beim Tabellenzweiten.

In der ersten- Halbzeit brachte Schnitzer selbst die Bibliser mit einem Freistoß aus 25 Metern verdient in Führung (8.). Allerdings verpassten es die Bibliser anschließend nachzulegen und so glich Thomas Wolf aus (49.). Nachdem Denny Oswald für die erneute Führung sorgte, hofften die Bibliser, drei Punkte aus dem Lautertal mitnehmen zu können.

Doch in der 86. Minute wurde dem TSV ein Strafstoß zugesprochen, Julian Beilstein verwandelte. „Durch diesen Elfmeter haben wir zwei Punkte verschenkt. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir überlegen, wir sind aber immer wieder am enorm starken Reichenbacher Keeper gescheitert“, ärgerte sich Schnitzer. Allerdings wäre in den Schlussminuten für den TSV sogar noch mehr drin gewesen: Der starke Wolf scheiterte zweimal nur knapp.

SG NoWa – FC O.-Abtsteinach 1:1

„Auch wenn wir nicht als Sieger vom Platz gegangen sind, haben wir gut gespielt. Dennoch ist das Ergebnis schade, denn es war mehr drin“, resümierte SG-Trainer Jens Stark nach der Punkteteilung.

In der ersten Halbzeit war die Sportgemeinde das bestimmende Team. Wie so oft sprang aber zu wenig aus den vielversprechenden Chancen heraus. „Dazu muss man erwähnen, dass FCO-Keeper Nicolas Kollmann einen richtig guten Tag erwischt hatte. Für mich war er einer der besten Spieler dieser Begegnung“, erklärte Stark.

Während Kollmann seinen Kasten in der ersten Halbzeit noch sauber hielt, brachte Navpreet Singh die Sportgemeinde nach schöner Vorarbeit durch Marc Bormuth auf der linken Seite dann doch in Führung (65.). Doch die Sg NoWa nutzte in der Folge ihre zahlreichen Chancen nicht. Stattdessen kam der FCO bezeichnenderweise durch ein Eigentor (Bormuth, 83.) kurz vor Schluss zum Ausgleich. In der Nachspielzeit hätte der Sportgemeinde noch ein Foulelfmeter zugestanden, der Schiedsrichter entschied aber zu Gunsten des FCO. „Insgesamt war das echt Pech für uns. aber was soll man machen“, klagte Stark.