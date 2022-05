Biblis II wieder mit besseren Karten

Ried. Im Kampf um den direkten Klassenerhalt in der Fußball-C-Liga hat die zweite Mannschaft des FV Biblis einen großen Schritt gemacht. Mit dem 5:2 (3:0)-Heimsieg gegen den TSV Gadernheim hat das Team von Spielertrainer Sven Sauer den rettenden 13. Platz vom SV Eintracht Zwingenberg zurückerobert.

Die Zwingenberger unterlagen klar mit 0:3 in Gronau und liegen jetzt drei Punkte hinter Biblis auf Relegationsplatz 14. Für Eintracht Bürstadt II verlief der drittletzte Spieltag dagegen enttäuschend. Gegen Olympia Lorsch II setzte es eine 1:5 (1:3)-Heimklatsche.

Biblis II – Gadernheim 5:2

„Das war eines der besten Spiele, die wir in dieser Saison gezeigt haben“, meinte FVB-II-Trainer Sauer nach Schlusspfiff: „Ich habe selten erlebt, dass die Mannschaft jedem verlorenen Ball so hinterhergegangen ist. Von Position 1 bis 16 hat jeder voll durchgezogen.“

Ein Eigentor von Silvan Welker brachte Biblis II in Minute 23 auf die Siegerstraße. Ein Doppelpack von Pascal Titze (30./45.) sicherte der Sauer-Elf die 3:0-Pausenführung. Kurz nach Wiederanpfiff legte Titze seinen dritten Treffer des Tages nach – 4:0 (48.). Nach dem 5:0 durch Marcel Sauer (50.) kamen die Gäste auf 2:5 heran, Kai Schuster (63.) und Leon Himken (76.) verkürzten.

Trotz des Drei-Punkte-Vorsprungs auf Zwingenberg ist Biblis II noch nicht aus dem Schneider. Der direkte Vergleich geht nämlich an die Zwingenberger, die am nächsten Sonntag den Zwölften FSG Bensheim empfangen. Die Bibliser treffen noch auf die Top-Teams Birkenau II und Ober-Abtsteinach II.

Et. Bürstadt II – O. Lorsch II 1:5

Bürstadts Spielertrainer Daniel Patti war angefressen. „Das war ein gebrauchter Tag – so, wie schon die letzten fünf Wochen“, machte das Eintracht-Urgestein keinen Hehl daraus, dass Moral und Trainingsbeteiligung bei der „Zweiten“ zurzeit wenig Lust auf Fußball machen. Gegen Lorsch II erwischte der personell gebeutelte Tabellenelfte (33 Punkte) dennoch einen Traumstart. Valon Bajrami brachte die Gruppenliga-Reserve in der ersten Minute mit 1:0 in Führung. Die Lorscher Daniel Geiß (4./42.) und Christian Drayß (17.) sorgten aber für den 1:3-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel legten Fuad Abduku Hussen (52.) und Geiß (72.) das 1:4 und 1:5 aus Eintracht-Sicht nach. cpa

