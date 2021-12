Biblis II voll im Soll

Ried. Die zweite Mannschaft des FV Biblis hat sich in der Fußball-C-Liga eine gute Ausgangslage für die Restrunde geschaffen. Das Nachholspiel beim Tabellenletzten FSV Eintracht Zotzenbach II gewann die Elf von Spielertrainer Sven Sauer mit 5:3 (5:1). Damit gehen die Bibliser nach 16 von 30 Spieltagen als Tabellenzwölfter mit 15 Punkten in die Winterpause. Fünf Zähler beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze, auf denen sich Eintracht Zwingenberg (zehn) und die immer noch punktlosen Zotzenbacher befinden. Auf den Plätzen 13 und 14 stehen die Bensheimer Teams FSG (13 Punkte) und Italia (zehn).

„Wir haben zur Halbzeit 5:1 geführt. In der zweiten Hälfte haben wir zwei dumme Gegentore kassiert und zwei Tore nicht gemacht, die wir machen müssen. Zotzenbach hat bis zum Schluss gekämpft. Aber es war jetzt nie so, dass wir gedacht haben, wir verlieren das Ding noch“, meinte Sauer hinterher. Torsten Schnitzer, der Spielertrainer des Bibliser A-Liga-Teams, brachte die FVB-Reserve in der zehnten Minute in Führung. Nach dem 1:1-Ausgleich durch Marcel Schley (14.) sorgten Kevin Zorn (19.), Marius Barth (28./38.) und Kevin Sauer (41.) bis zur Pause für klare Verhältnisse. Serkan Sabanci (55.) und Steffen Sattler (70.) verkürzten in Durchgang zwei für Zotzenbach II.

Berg übernimmt im Sommer

Mit dem Sieg beim Schlusslicht erreichten die Bibliser, die zuletzt zweimal gegen Italia Bensheim gepunktet hatten (3:3, 2:0), auch das selbstgesteckte Ziel, sieben Punkte aus den letzten drei Partien des Jahres zu holen. „Wir haben den direkten Vergleich mit Italia in der Tasche und werden nach der Winterpause gut aufgestellt sein“, freut sich Sauer auf die Verstärkungen, die zwischen erster und zweiter Mannschaft die personelle Lage entspannen sollen. An der Seitenlinie gibt es ebenfalls Klarheit. Wie Sauer, der den Trainerposten bei der „Zweiten“ in diesem Jahr übergangsweise übernahm, mitteilte, wird Lukas Berg die FVB-Reserve zur neuen Saison übernehmen. Der 24-Jährige stürmt aktuell noch für Liga-Konkurrent Eintracht Bürstadt II, hat aber schon in der Vergangenheit das Trikot der Bibliser 1b-Elf getragen. cpa