Biblis II sucht Ausflugsziel

Ried. Der Vorletzte muss am sechsten Spieltag der Fußball-C-Liga zum Spitzenreiter: Der FV Biblis II kann am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SG Hammelbach/Scharbach nur überraschen. Schon um 13 Uhr empfängt Eintracht Bürstadts „Zweite“ den SV Unter-Flockenbach III.

Hamm./Sch. - Biblis II

Die Kunst des Galgenhumors beherrscht Sven Sauer. „Kennst du ein schönes Ausflugsziel in Hammelbach?“, fragt uns der Spielertrainer des FV Biblis II, als es um die Fahrt zu Primus Hammelbach/Scharbach geht. Tatsächlich liest sich die Ausgangslage aus Bibliser Sicht ziemlich humorlos. Während die Sauer-Elf nach vier Partien ohne Punkte dasteht, haben die Odenwälder 15:0 Treffer und volle Ausbeute aus ihren ersten vier Auftritten geholt. Der 3:0-Sieg bei Top-Favorit VfL Birkenau II hat das Selbstvertrauen der SG sicher nicht geschmälert. „Wir fahren dahin, spielen Fußball und dann sehen wir, was dabei herumkommt“, sagt Sauer.

Das jüngste 3:6 gegen Elmshausen, als Biblis II bis zur 70. Minute 0:5 zurücklag, hat der 34-Jährige noch nicht verdaut. „Auf einmal fangen wir an, Fußball zu spielen“, wundert sich Sauer über die extreme Leistungsschwankung. Personell sollten alle an Bord sein. „Theoretisch“, merkt er an: „Wie es wirklich aussieht, kann ich immer erst am Sonntag um 12 Uhr sagen, wenn mein Handy aufhört zu bimmeln.“

Et. Bürstadt II - Unt.-Fl. III

Ein Zähler trennt die achtplatzierte Eintracht-Reserve (neun Punkte), die ein Spiel weniger absolviert hat, vom Zweiten Unter-Flockenbach III (zehn). „Wenn du das gewinnst, bist du oben dabei“, weiß Bürstadts Spielertrainer Michael Wahlig. Auf einen Sieg folgte bislang stets eine Niederlage. „Das ist nicht schön. Aber so, wie es personell aussieht, wäre ich auch mit einem Unentschieden zufrieden. Unter-Flockenbach III hat eine junge, spielerisch starke Truppe“, erklärt er. Patrick Bleiziffer, Karsten Krämer und Dominik Stockmann sind angeschlagen, Abwehrchef Daniele Caschetto fällt verletzt aus. „Gejammert wird nicht. Bis jetzt haben wir immer eine Truppe zusammenbekommen“, so Wahlig.

