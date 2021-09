Biblis beendet Heim-Flaute

Ried. Der FV Biblis hat das erste Heimspiel der Saison gewonnen. Gegen den VfR Fehlheim siegten die Gurkenstädter souverän mit 3:0. Dagegen musste die SG Nordheim/Wattenheim eine Auswärtsniederlage einstecken.

FC 07 Bensheim II – SG NoWa 3:0

„Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Bensheimer drückend überlegen. Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt. Dass der Führungstreffer durch ein Eigentor passierte, ist zwar schade, aber dennoch waren wir damit gut bedient – der Rückstand hätte auch höher ausfallen können“, kommentierte SG-Trainer Jens Stark.

Nach vielen glücklosen Versuchen und einigen Paraden von SG-NoWa-Keeper Timo Gansmann gingen die Bensheimer erst kurz vor der Pause durch ein Eigentor von Lukas Fell in Führung (44.). „Er hat den Ball nach einem Querpass unglücklich an die Hacke bekommen. Hätte Timo nicht da gestanden, wären mindestens zwei FC-Spieler dahinter einschussbereit gewesen. Man kann ihm überhaupt keinen Vorwurf machen“, sagt Stark.

Im zweiten Durchgang kamen die Nordheim/Wattenheimer zwar besser ins Spiel, die Überhand behielten aber die Kreisstädter. Nach einem Fernschuss lenkte Philipp Grünig den Ball zum 0:2 – wieder ein Eigentor (57.). In der 70. Minute trafen die Bensheimer besiegelten das Endergebnis. In der Folge hatte die SG noch Chancen zu verkürzen. Jonas Pixberg (85., 87.) fehlte aber das Glück. Stattdessen verletzte er sich. Stark: „Wir haben den Verdacht, dass er sich – ohne Gegner-Einwirkung – einen Muskelfaserrisszugezogen hat. Wir müssen abwarten, wie die Diagnose ausfällt.“ Für uns war in Bensheim jedenfalls nichts zu holen.“

FV Biblis – VfR Fehlheim II 3:0

„Insgesamt war das eine richtig starke Mannschaftsleistung. Obwohl sich die Fehlheimer durch einige Spieler aus der ersten Mannschaft verstärken konnten, haben wir das gut gemacht. Dieser Sieg ist hochverdient“, freute sich Torsten Karl Schnitzer, Spielertrainer bei den Biblisern, über den Heimsieg.

Lukas Bähr hatte die Bibliser nach einem Sololauf von der Mittellinie in Führung gebracht (35.) Auch für das 2:0 war Bär verantwortlich, nach einem langen Ball von Schnitzer umkurvte Bähr die hochstehende Fehlheimer Innenverteidigung und schob ein (68.). Den Schlusspunkt setzte Schnitzer mit einem direkt verwandelten Freistoß aus etwa 16 Metern (75.). Durch den Sieg klettern die Bibliser in der Tabelle auf den fünften Platz. „Das ist in etwa die Region, wo wir hinwollen. Nach drei Auswärtsspielen zum Saisonbeginn und dem Heimsieg jetzt sind wir im Soll“, sagte Schnitzer. rago