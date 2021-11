BGH-Urteil bestätigt DFB auf ganzer Linie

Karlsruhe. Fußballclubs müssen auch in Zukunft damit rechnen, wegen Krawallmachern unter ihren Fans eine Geldbuße aufgebrummt zu bekommen. Der Deutsche Fußball-Bund erhielt für seine seit langem umstrittenen Vereinsstrafen am Donnerstag höchstrichterlichen Segen aus Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof (BGH) erklärte die Praxis in einer Grundsatzentscheidung für zulässig. Der unterlegene FC Carl Zeiss Jena, der sich zu Unrecht be-straft sieht, denkt über eine Verfassungsbeschwerde nach. (Az. I ZB 54/20) In der Fan-Szene herrscht Enttäuschung und Entsetzen.

Die Geldstrafen werden vom DFB-Sportgericht zum Beispiel verhängt, wenn im Stadion Bengalos gezündet oder aus dem Fanblock Gegenstände aufs Spielfeld geworfen werden. Denn der DFB macht die Vereine für das Verhalten ihrer Anhänger und Zuschauer verantwortlich. Sie haften „im Stadionbereich vor, während und nach dem Spiel für Zwischenfälle jeglicher Art“. Je nach Schwere des Vorfalls und Finanzkraft des Clubs kann es um bis zu sechsstellige Summen gehen, das Geld fließt an Stiftungen und Projekte. Die Idee dahinter: Die Fans sollen sich zusammenreißen, um ihrem Verein nicht zu schaden. Aus DFB-Sicht geht es nicht anders.

Fan-Organisationen protestieren seit Jahren gegen diese Praxis und hatten große Hoffnungen in den BGH gesetzt. Die zentrale Frage war: Dürfen die Vereine wegen etwas bestraft werden, für das sie eigentlich nichts können? Jenas Geschäftsführer Chris Förster sagt immer wieder, sein Club tue alles, um solche Vorfälle zu verhindern.

Trotzdem bekam Jena immer wieder Geldbußen aufgebrummt. Vor dem BGH ging es um Störungen von zwei Heimspielen und einer Auswärtspartie 2018, als der heutige Regionalligist noch in der Dritten Liga spielte. Nach einem Urteil des DFB-Sportgerichts sollte der FCC dafür insgesamt knapp 25 000 Euro zahlen.

Juristisch geht es hier um das Schuldprinzip, das in der Rechtsordnung sogar Verfassungsrang genießt: Es besagt, dass jede Strafe oder strafähnliche Sanktion Verschulden voraussetzt, wie der Vorsitzende Richter Thomas Koch bei der Verkündung erläuterte.

Aber: Rein rechtlich halten die BGH-Richterinnen und -Richter die Geldstrafen des DFB gar nicht für eine Strafe – auch wenn sie so heißen. Die Strafen seien eigentlich Präventivmaßnahmen. Und damit zulässig. Förster hat wenig Verständnis dafür. „Die Prävention, die damit einhergehen soll, hat sich über die Jahre eben auch nicht eingestellt“, sagte er in einer ersten Reaktion.

Koch sieht sich bestätigt

Der Dachverband der Fanhilfen sprach von „Sippenhaft, wie wir sie nur aus dem Mittelalter kennen“. Dies zeige eindeutig, dass „das Verteilen von Kollektivstrafen mit der Gießkanne unverhältnismäßig ist“. Förster verwies darauf, dass der DFB selbst das Pokalfinale in Berlin veranstaltet. „Und dort findet regelmäßig Pyrotechnik statt. Wie kann es sein, dass der DFB es selbst nicht hinbekommt?“

Der DFB sieht sich auf voller Linie bestätigt. Für Interimspräsident Rainer Koch ist damit „abschließend und zweifelsfrei sichergestellt“, dass die DFB-Rechtsorgane ihre Arbeit uneingeschränkt fortsetzen und die Mitwirkung der Vereine einfordern könnten, um Störungen zu vermeiden. Mit der Entscheidung des BGH ist Jena vor den Zivilgerichten in letzter Instanz gescheitert. Nun wäre nur noch eine Verfassungsbeschwerde denkbar. dpa

