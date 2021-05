Berührende Abschiede beim FC Bayern

München. In die Rekordschwärmereien und großen Gefühle am Ende einer goldenen Fußball-Ära mischte sich beim FC Bayern auch sehr viel Wehmut. „Das ist auf der einen Seite ein schöner Moment. Auf der anderen Seite tut es echt weh, dass wir in der nächsten Saison nicht mehr alle zusammenspielen“, sagte Weltfußballer Robert Lewandowski nach seiner unfassbaren Bestmarke von 41 Saisontoren. „Das ist etwas ganz Besonderes, ein historischer Moment meiner Karriere.“

Ausgelassen hüpften und jubelten die Münchner nach dem 5:2 gegen den FC Augsburg und dem Lewandowski-Rekord in fast letzter Sekunde mit der Meisterschale. Die Stars schossen reichlich Erinnerungsfotos von Sieben-Titel-Trainer Hansi Flick sowie den drei scheidenden Doppel-Triple-Helden David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez mit der Trophäe, die sie bereits zum neunten Mal nacheinander bejubelten. „Wir wissen, dass wir einen Allzeitrekord aufgestellt haben“, hob Kapitän Manuel Neuer am Pfingstmontag hervor. „Diese Erfolge stehen für immer“, sagte der 35 Jahre alte Nationaltorhüter.

Manuel Neuer (r.) tröstet Jérôme Boateng, der München verlässt. © dpa

Die emotionalen Abschiede von Flick, Alaba, Boateng und Martínez sowie von Assistenzcoach Miroslav Klose und Bayern-Trainerlegende Hermann Gerland sorgten für viel Herzschmerz. „Es gehen schon Charaktere, die diesen Verein in den letzten neun Jahren dahin getragen haben, wo er heute ist“, sagte Joshua Kimmich: „Jetzt müssen wir schauen, dass wir eine neue Ära einläuten.“ Der künftige Trainer Julian Nagelsmann wird dabei besonders gefordert sein.

Gerüchte um Wijnaldum

Als Zugang kommt mit dem für eine Trainer-Rekordablöse verpflichteten Nagelsmann der 42,5 Millionen Euro teure Innenverteidiger Dayot Upamecano ebenfalls von RB Leipzig. Nach dem Abschied von Georginio Wijnaldum beim FC Liverpool wird auch über den FC Bayern als neuer Arbeitgeber spekuliert. Der Niederländer wäre ablösefrei.

„Es ist normal, dass Veränderungen da sind“, sagte Flick. „Es ist eine Sache, die jetzt die neue Mannschaft, der Trainer, aber auch die Vereinsseite beurteilen müssen.“ Bei seiner erwarteten Zukunft als Bundestrainer sei „noch nichts hundertprozentig“. Nach einer internen Feier im VIP-Bereich der Arena lud der 56-Jährige seine Präsente ins Auto – und fuhr heim. Besonders berührten Flick die Abschiede von Boateng, „einem der besten Innenverteidiger Deutschlands“, und von Alaba, „dem Herz der Mannschaft“. Da habe er sich „schon ganz schön zügeln müssen, um nicht so ganz die Emotionen rauszulassen“, gestand der 56-Jährige. Alaba (28) spielt vermutlich vom Sommer an für Real Madrid. Die Zukunft von Boateng (32) und Martínez (32) ist offen.

Kapitän Neuer verspürte beim „Servus“ der langjährigen Weggefährten „viel“ Wehmut. „Ich habe in meiner bisherigen Karriere nur einen einzigen Titel ohne die Jungs erlebt, den Pokalsieg mit Schalke 2011“, sagte der 35-Jährige. „Sie wissen, dass sie in den vergangenen Jahren hier auch Freunde fürs Leben gefunden haben.“

Immerhin 250 Zuschaue – erstmals seit März 2020 spielte der FC Bayern in der Allianz Arena wieder vor Publikum – durften den denkwürdigen Tag im Stadion miterleben. „Wir alle hoffen sehr, dass unser Verein im kommenden Jahr wieder gemeinsam mit unseren Fans auf dem Marienplatz den einen oder anderen Titel feiern darf“, sagte der bald scheidende Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. dpa

