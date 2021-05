Bertsch hat große Lust

Mannheim. Fußball-A-Ligist SC Käfertal und Trainer Uwe Bertsch gehen gemeinsam in die kommende Saison. Das gab der Coach des Tabellenzweiten bekannt. „Ursprünglich war mein Engagement nur auf ein halbes Jahr befristet, dann wurde die Saison abgebrochen und nun die folgende Spielzeit auch. Jetzt möchte ich den Weg doch gerne noch ein bisschen weitergehen“, sagt Bertsch, der die Infrastruktur beim Verein schätzt: „Der SC Käfertal ist ein gut geführter Verein mit einer großartigen Anlage.“

AdUnit urban-intext1

Einen kleinen Aderlass gab es auf Spielerseite: Auf Christopher Steinhauer, Erdem Dogan und Christoph Wenz kann Bertsch wohl nicht mehr zählen, Kreisligist VfB Gartenstadt hat die Verpflichtung dieses Trios bekanntgegeben. „Insbesondere Erdem Dogan und Christopher Steinhauer waren Leistungsträger, die nicht so leicht zu ersetzen sind“, hadert Bertsch. Auch Marco Guntram stehe wohl auf dem Absprung, eine Passanforderung sei jedoch noch nicht eingetrudelt.

Dem Nachwuchs eine Chance

Ersatz sucht der Verein in erster Linie in den eigenen Reihen. Drei A-Jugend-Spieler sollen den Sprung in den A-Liga-Kader schaffen. „Ich bin guter Hoffnung, dass sie es packen und wir unsere eingeschlagene Philosophie weiter umsetzen“, meint Bertsch. Hinzu kommen sollen seiner Ansicht nach noch bis zu drei Neuzugänge mit Potenzial, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Der Saisonauftakt der abgebrochenen Saison soll bestätigt werden. „Wir haben nach den ersten Spieltagen unser Saisonziel revidiert auf einen Platz unter den ersten Fünf. Das soll auch unser Bestreben für die neue Saison werden“, gibt Bertsch vor. „Wir wollen dran bleiben, aber das Hauptziel ist es, unsere eigenen Jugendspieler zu integrieren.“ wy

AdUnit urban-intext2