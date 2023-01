Bergsträßer Kreisfußballwart macht sich Sorgen um die Jugend

Ried. Knapp eine Woche ist es her, dass der Berliner Virologe Christian Drosten die Corona-Pandemie für beendet erklärt hat. So viel Kompetenz will sich Reiner Held natürlich nicht anmaßen. Der Bergsträßer Kreisfußballwart blickt aber auf eine entspannte erste Saisonhälfte zurück. „Die Runde ist bis jetzt ganz gut verlaufen. Natürlich haben wir vor der Runde noch auf Vorsichtsmaßnahmen hingewiesen, aber selbst der Hessische Fußball-Verband hat die meisten Vorgaben mittlerweile zurückgenommen“, sagt der 66-jährige Bürstädter im Gespräch mit dieser Redaktion.

Kann auf eine entspannte Hinrunde zurückblicken: Kreiswart Reiner Held hebt in seiner Bilanz auch die positive Entwicklung beim Frauenfußball hervor. © Berno Nix

Spontan konnte sich Held an kein Rundenspiel von der Kreisoberliga abwärts erinnern, das aufgrund von Corona-Fällen abgesagt wurde. „Es war eine ganz normale Runde“, hält der Kreisfußballwart fest. Auch die Trennung in geimpfte und nichtgeimpfte Personen, wie sie Konzepte wie das 2G- oder das 2G-plus-Modell im vergangenen Winter vorsahen, haben nach Helds Empfinden keine Spuren in den Vereinen hinterlassen.

Kaum Jugendmannschaften

Die großen Probleme, die Held und seine Kollegen im Kreisfußballausschuss umtreiben, sieht Held losgelöst von der Pandemie. „Wenn Spieler oder Schiedsrichter weggefallen sind, ist das nicht nur auf Corona zu beziehen. Bei diesem Rückgang handelt es sich um einen allgemeinen Prozess, der auch andere Sportarten trifft“, meint Held: „Wir müssen schauen, dass wir zurückholen, was wir zurückholen können.“

Besorgt blickt Held auf die Entwicklung in den A-, B- und C-Juniorenteams im Kreis. „Da gibt es die meisten Rückgänge“, konstatiert er: „In diesem Jahr haben wir nur zwölf A-Jugend-Mannschaften – und das bei 69 Vereinen im Kreis.“ Eine Zusammenarbeit mit dem Kreis Darmstadt stellte den Spielbetrieb sicher. Für Held ist die Baustelle damit jedoch nicht behoben: „Was der Unterbau nicht hergibt, wird über kurz oder lang auf den Seniorenbereich übergehen.“ Bei den Senioren habe es „fünf oder sechs“ Spielausfälle wegen personeller Nöte gegeben, berichtet Held: „Das ist noch im grünen Bereich. Ein gewisser Spielermangel besteht aber.“ Gruppenligist Sportfreunde Heppenheim zog seine Mannschaft nach nur drei Spieltagen wegen personeller Überlegungen zurück.

Die Gruppenliga Darmstadt ist ohnehin Helds größtes sportliches Sorgenkind. Mit Eintracht Bürstadt, der TSV Auerbach und dem FC Fürth überwintern drei von fünf verbliebenen Bergsträßer Teams auf einem direkten Abstiegsplatz. „Ich hoffe, dass der eine oder andere noch das Tabellenende verlässt“, erklärt Held: „Wenn das eine oder andere Talent aus der Jugend hochkommt, soll es ja eine Chance haben, möglichst hochklassig im Kreis zu spielen.“ Die Daumen drückt Held deshalb auch dem Hessenliga-Aufsteiger SV Unter-Flockenbach und dem VfR Fehlheim, der unter dem Bürstädter Sascha Huy die Rückkehr in die Verbandsliga Süd schaffte.

Schiedsrichter mit Engagement

Ein „großes Lob“ spricht Held den Einteilern im Kreisschiedsrichterausschuss aus. „Wir haben knapp 130 Schiedsrichter und packen es trotz allem, weitestgehend alle Spiele zu besetzen“, sagt der Bürstädter, der selbst als Referee tätig ist. In der laufenden Saison sei kein einziges Seniorenspiel im Kreis ohne Schiedsrichter geblieben, betont Held – schränkt allerdings ein: „Es gibt Schiedsrichter, die zwei oder sogar drei Spiele an einem Wochenende pfeifen. Ohne die würden es auch unsere Einteiler nicht hinbekommen.“ Zudem seien für den Neulingslehrgang am 12. Januar erst 13 Anmeldungen eingegangen.

Beim Frauenfußball spricht Held von einem „kleinen Boom“. Die etablierten Mannschaften hätten sich gehalten – und mit dem TSV Aschbach hätte 2022 ein weiterer Verein ein Frauenteam ins Leben gerufen. Beim Kreispokalendspiel zwischen der FFG Winterkasten/Reichenbach und dem SV Unter-Flockenbach (4:3 nach Elfmeterschießen) seien 180 Zuschauer in Zotzenbach vor Ort gewesen, so Held.