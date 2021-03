Bergstraße. Das Meinungsbild ist eindeutig: Mit einer überwältigenden Mehrheit von 53:5 Stimmen hat sich der Fußballkreis Bergstraße bei der Video-Kreiskonferenz am Donnerstagabend für einen Abbruch und die Annullierung der Spielzeit 2020/21 ausgesprochen. Fünf Vereine stimmten für eine Fortsetzung der Saison als Einfachrunde bis Juni. Erst vor wenigen Tagen hatte der Bergsträßer Nachwuchs mit großer Mehrheit für die Annullierung der seit Ende Oktober unterbrochenen Runde gestimmt.

Kreisfußballwart Reiner Held sprach am Freitag von einem „klaren Votum“. Den Bergsträßer Fußballern stellte der Bürstädter ein gutes Zeugnis aus. Fast alle Vereine seien dabei gewesen. „Positiv war, dass sich alle Gedanken gemacht haben“, sagte Held. Vom Ergebnis sei er „nicht mehr so überrascht“ gewesen, gibt Held zu: „Von der terminlichen Situation wird es immer enger, die Runde zu Ende zu spielen.“

Rege Beteiligung

Nach dem Willen des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) soll die Amateursaison bis 13. Juni, spätestens jedoch bis Ende Juni gespielt werden. Dahingehend sorgte eine Idee von Philip Konrad vom SV Fürth am Donnerstag für Gesprächsstoff. Konrad schlug vor, die Runde nach dem in Bayern praktizierten Modell über den Stichtag 30. Juni hinaus zu verlängern – und somit zwei Saisons zu kombinieren. „Wenn wir jetzt abbrechen, fangen wir im September an zu spielen und stehen ein paar Monate später wieder vor der gleichen Situation. Im Jahr 2022 mit der Runde fertig zu sein ist besser, als das Thema wieder aufzurollen“, meinte Konrad – und fand die Unterstützung von Rainer Wolk (SV Hammelbach): „Warum klammert man sich an ein Datum in einer solchen Situation? Das steht alles auf so wackligen Beinen. Schaffen wir eine Runde 20/22 und damit einen zusätzlichen Zeitpuffer.“ Ein Dutzend Vereine, so zeigte die Aussprache, hätten sich damit anfreunden können.

Diese Variante ist beim HFV aber nicht vorgesehen. „Klar ist, dass die Runde nicht über den 30. Juni verlängert wird“, erklärte HFV-Vizepräsident Torsten Becker, der bei der Konferenz zugeschaltet war. Viele Vereine seien für einen klaren Schnitt: „Wenn im Herbst viele geimpft sind, ist die Situation eine andere.“

Der HFV suche zudem eine einheitliche Regelung für Senioren, Frauen und Jugend. „Nachdem die Inzidenz hessenweit über 100 geklettert ist, gibt es keine weiteren Lockerungen. Das ist für uns eine missliche Situation“, betonte Becker. Es lasse sich nicht absehen, wann die Landesregierung Grünes Licht für den Amateurfußball gebe. Die meisten Vereinsvertreter folgten dieser Ansicht – so etwa Peter Schneider vom SV Lindenfels: „Alles andere halte ich für Schwachsinn, auch die Diskussion mit Zuschauern im Stadion.“ Christian Eichhorn (Olympia Lorsch) ergänzte: „Wir wollen nicht eine Runde, die wir im Oktober 2020 abgebrochen haben, im Dezember 2021 fortzuführen. Da sind wir komplett dagegen.“ Kreisfußballwart Held zeigte sich „verwundert“ über die dritte Option: „Bayern hat ja durchaus Schwierigkeiten, in zwei Jahren eine Saison durchzubringen. Zu beachten wäre auch die Wechselfrist. Das wäre alles nicht so einfach zu bewerkstelligen.“

Das Bergsträßer Meinungsbild wird Held bei der Verbandsvorstandssitzung vortragen. Der HFV-Vorstand will in einer Sitzung am Samstag, 27. März, über den Saisonverlauf entscheiden. Einen kleinen Vorteil hat die Pandemie für die Vereine: Der Verband verzichtet für 2020/21 unter anderem auf Bestrafungen wegen der Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls.

Held, der auch als Pokalspielleiter wirkt, hofft, dass bis Ende Juni wenigstens die Kreispokalrunde ausgespielt werden kann. In der zweiten Runde, die kurz vor der Aussetzung des Spielbetriebs im Oktober anstand, gibt es vier Nachholspiele. Danach wären noch 16 Teams im Wettbewerb. Die Pokalsaison 2019/20 hatte sich bis August gezogen.