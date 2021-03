Zwickau. Der SV Wehen Wiesbaden muss die Hoffnungen auf die direkte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga wohl endgültig begraben. Die Hessen verloren am Sonntag beim FSV Zwickau mit 1:2 (1:0) und fielen in der 3. Liga auf Rang sieben zurück. Der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz beträgt neun Spieltage vor Saisonende 13 Punkte. Benedict Hollerbach (45.+2) brachte den SVWW kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Wechsel drehten Marco Schikora (53. Minute) und Morris Schröter (86.) das Spiel zugunsten der Sachsen.

„Wir müssen ganz klar dem einen oder anderen den Kopf waschen. Ich erwarte, dass wir mehr dagegenhalten. Das war zu wenig Gegenwehr von meiner Mannschaft“, war Wehens Trainer Rüdiger Rehm sichtlich bedient. „Wir sind zutiefst enttäuscht und uns der Situation bewusst. Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, das aufzuarbeiten“, weiß Rehm, dass ihm arbeitsreiche Tage bevorstehen.

Innenverteidiger Sascha Mockenhaupt kritisierte vor allem die Einstellung einiger seiner Kollegen: „Langsam muss sich jeder einzelne von uns mal hinterfragen. Wir kriegen unsere Leistung einfach nicht auf den Platz. Wir machen zu viele Fehler und haben zu viele Jungs, die nicht an ihre 100 Prozent kommen.“ Der 29-Jährige legte den Finger in die Wunde: „Wenn du vier Niederlagen in Folge kassierst, brauchst du nicht raussuchen, woran es liegt. Sondern die Leistung stimmt nicht. Wir sind zu weit weg von dem, was wir eigentlich können.“

Die erste Chance in einer abwechslungsreichen Partie hatten die Hausherren, doch Wehens Torwart Tim Boss parierte gleich zweimal gegen Schröter und Nils Miatke. Auf der Gegenseite hatte Gustaf Nilsson die Gäste-Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an FSV-Keeper Matti Kamenz. Nach dem Wechsel wurde Zwickau stärker und kam am Ende verdient zum dritten Sieg in Serie.

Damit ist der Rückstand der Wehener auf den Zweiten FC Hansa Rostock und den FC Ingolstadt (beide 57 Zähler) auf 13 Punkte angewachsen. Die Rostocker trugen am Samstag zum ersten Mal seit fünf Monaten wieder ein Spiel vor Zuschauern aus und gewannen mit 1:0 gegen den Halleschen FC. Auch der FCI löste seine Pflichtaufgabe gegen den SV Waldhof Mannheim mit 1:0 und bleibt Dritter.

Bayern II rutschen weiter ab

Im Tabellenkeller verschaffte sich der SV Meppen dank eines 2:1-Erfolgs gegen den FC Bayern München II etwas Luft. Ein Doppelpack von Verteidiger Steffen Puttkammer (45.+1/72.) brachte die Emsländer auf Kurs. Für die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters verwandelte Jann-Fiete Arp den zweiten Strafstoß des Tages (58.). Zuvor hatte Timo Kern vom Punkt die 1:0-Führung liegengelassen (40.).

Durch die Niederlage geht der Blick der Bayern (15.) nach unten. Durch die Erfolge der Konkurrenten MSV Duisburg (3:2 gegen Türkgücü München), KFC Uerdingen (3:2 bei der SpVgg Unterhaching) und 1. FC Magdeburg (1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern) rücken die abstiegsbedrohten Teams zusammen. Nach dem 29. Spieltag trennen die Magdeburger als Tabellen-17. und Halle auf dem elften Rang lediglich fünf Punkte. dpa/red