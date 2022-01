Beckers neuer Anlauf

Würzburg. Kurz nach der 1:2-Niederlage gegen den SV Waldhof hat Fußball-Drittligist Würzburger Kickers die Verpflichtung eines früheren Mannheimer Jugendspielers perfekt gemacht: André Becker kommt auf Leihbasis bis Saisonende von Zweitligist SSV Jahn Regensburg.

Der Heidelberger war 2020 als Torschützenkönig der Regionalliga Südwest vom FC-Astoria Walldorf in die Oberpfalz gewechselt. Doch schon zuvor hatte Becker, der in der U19 für den VfR Mannheim und den SV Waldhof spielte, einen steilen Aufstieg hingelegt. Bis Juli 2019 war der Deutsch-Brasilianer für die Astoria-Reserve in der Verbandsliga am Ball. Dann rückte der damalige Student wegen personeller Nöte ins Regionalliga-Team – und empfahl sich mit 20 Toren in 22 Spielen für einen Dreijahresvertrag beim SSV Jahn.

„Typischer Strafraumstürmer“

André Becker (r.) im Zweikampf gegen KSC-Torhüter Marius Gersbeck.

In Regensburg kam Becker nach 29 Zweitliga-Einsätzen (keine Tore) in seiner ersten Profi-Saison, in der er meist spät eingewechselt wurde, zuletzt nur noch zweimal zum Einsatz. „Ich will bei den Kickers wieder zu mehr Spielzeit kommen und dem Verein mit meinen Qualitäten helfen, um seine Ziele in dieser Saison zu erreichen. Anschließend möchte ich im Sommer gestärkt nach Regensburg zurückkehren und einen neuen Anlauf beim SSV Jahn starten“, wird der 25-Jährige vom abgebenden Club zitiert. Bei den Würzburgern, die nach 22 Spieltagen den vorletzten Platz in der 3. Liga belegen, stellt sich Becker wie folgt vor: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei den Kickers. Durch meine Spielweise möchte ich versuchen, dem Team schnellstmöglich zum Erfolg zu verhelfen. Wir haben eine knifflige Aufgabe vor uns, aber ich gebe alles dafür, diese zu bewältigen.“

Kickers-Trainer Danny Schwarz verspricht sich viel vom 1,97 Meter großen Angreifer: „Er ist ein typischer Strafraumstürmer. Er ist vorne immer anspielbar und macht die Bälle gut fest. Damit kriegen wir noch mehr Wucht in unserem Angriffsspiel.“