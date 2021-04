Bayern nutzen gegen Leverkusen ihre Chance

München. Die Abschiedstour von Hansi Flick steht kurz vor dem meisterlichen Abschluss. Beschwingt durch den Patzer von Verfolger RB Leipzig machte der FC Bayern am Dienstag durch das 2:0 (2:0) den vorletzten Schritt zum Titel. Eric Maxim Choupo-Moting (7. Minute) und Joshua Kimmich (13.) ließen die Münchner über ihren 50. Bundesliga-Sieg gegen Bayer Leverkusen jubeln.

AdUnit urban-intext1

Nach dem Wirbel um Flick und dessen öffentlich geäußerten Wunsch nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung im Sommer wollten seine Stars unbedingt den nächsten Sieg auf dem Weg zur 30. Meisterschaft zu Bundesliga-Zeiten und damit zum fünften Stern machen.

Schnell sorgten sie für klare Verhältnisse. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge konnte sich am Tag seiner Rückkehr ins UEFA-Exekutivkomitee im Zuge der Turbulenzen um die Super League über einen standesgemäßen Erfolg freuen. Durch den eigenen Dreier und den Patzer von Leipzig beim 1:2 in Köln können die Münchner schon am Samstag mit einem Sieg in Mainz den neunten Meistertitel am Stück feiern. Es wäre für Bundestrainer-Kandidat Flick der siebte Titel mit den Bayern. Gegen Mainz soll auch Weltfußballer Robert Lewandowski nach seiner Knieverletzung wieder ins Ensemble zurückkehren.

Am perfekten Bayern-Spieltag jubelten sogar die im Clinch liegenden Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic zusammen, als sie sich nach der frühen Führung zufrieden abklatschten. Drei Tage nach Flicks heftig diskutiertem Auftritt war den Spielern keinerlei Verunsicherung anzumerken. Auch nicht durch den vom Bezahlsender Sky vermeldeten Wechsel von David Alaba zu Real Madrid. Der 28-jährige Österreicher solle „zeitnah“ einen Fünfjahresvertrag bis 2026 unterzeichnen, berichtete der Sender am Dienstagabend.

AdUnit urban-intext2

Vom Anpfiff weg unterstrichen die Gastgeber den kurz zuvor von Flick formulierten Wunsch: „Es ist unser Ziel und unser Anspruch, so schnell wie möglich deutscher Meister zu werden.“ Da Verfolger Leipzig zwei Stunden zuvor in Köln gepatzt hatte, wussten die Münchner um ihre große Chance, den Vorsprung auszubauen. Und schon relativ schnell beseitigten die Bayern jegliche Zweifel. „Wir sind kalt erwischt worden“, räumte Leverkusens Club-Chef Fernando Carro ein. Vor dem Führungstreffer rettete der starke Bayer-Torwart Lukas Hradecky zunächst noch gegen Thomas Müller, doch gegen den Volley-Nachschuss von Choupo-Moting war er ohne Chance. Keine Viertelstunde war gespielt, als Kimmich frei stehend aus 16 Metern zum 2:0 erhöhte . dpa