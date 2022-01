Bamberg zurück bei der FSG Riedrode

Riedrode. Nachdem die Zugänge von Tom Keil (FC 07 Bensheim) und Eldin Radic (FV Biblis) bereits feststanden, vermeldet die FSG Riedrode nun weitere Zugänge für ihre zweite Mannschaft (Kreisliga B Bergstraße). Allen voran Lukas Bamberg: Der 25 Jahre alte Verteidiger kehrt vom Kreisoberligisten SSG Einhausen zurück. Nicht ausgeschlossen, dass er auch Einsätze in der ersten Mannschaft für sich verbuchen könnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sich in Riedrode einen Namen machen wollen auch die 18 Jahre alten Mittelfeldspieler Noah Adelberger und Arman Asutay, die beide vorher im Nachwuchs des FC 07 Bensheim am Ball waren. Während Adelberger eher offensiv ausgerichtet ist und auch gerne über die Außen kommt, agiert Asutay im zentralen Mittelfeld. „Auf der Sechser- oder Achterposition fühlt er sich am wohlsten“, sagt Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling. hias

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2