Badischer Fußballverband setzt Spielbetrieb vorerst aus

Rhein-Neckar/Karlsruhe. Der Badische Fußballverband (BFV) setzt den Spielbetrieb vorerst bis Ende des Jahres aus. Grund dafür ist die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die am Freitag beschlossen und deren verschärfte Regeln am Samstag in Kraft treten sollen, teilte der BFV am Freitag mit. „Die Umsetzung der Regeln sieht der Vorstand des Badischen Fußballverbandes als nicht mehr zumutbar an und hat beschlossen, die noch offenen Spiele in 2021 in den BFV-Spielklassen abzusetzen“, hieß es auf der Homepage des Verbands.

BFV-Präsident Ronny Zimmermann bedauerte den Entschluss. „Ich finde es gelinde gesagt mehr als unglücklich, dass die neue Verordnung erneut erst so kurz vor einem Spieltag in Kraft treten soll. Das macht es uns als Entscheider und den Vereinen in der Umsetzung noch schwerer, als es ohnehin schon ist“, sagte Zimmermann und entschuldigte sich bei den Clubs für die kurzfristige Entscheidung. „Wir haben alles daran gesetzt, unseren Vereinen das Fußballspielen zu ermöglichen, wurden aber von den neuen Maßnahmen vollkommen überrascht. Es war nicht abzusehen, dass die 2Gplus-Regelung von heute auf morgen auch für unsere Spielerinnen und Spieler mindestens in den Umkleideräumen gilt“, erklärte Zimmermann zu den angekündigten Änderungen weiter.

Auch der Württembergische Fußballverband (WFV) pausiert mindestens bis zum Ende des Jahres. Damit ruht der Spielbetrieb im Amateurfußball nun in ganz Baden-Württemberg bis zum Ende der Winterpause. Dies gilt auch für die Oberligen Baden-Württemberg sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen und in der Jugend. Trainingsmöglichkeiten würden nach wie vor unter den Vorgaben der Corona-Verordnung Sport, die noch veröffentlicht werden soll, bestehen.