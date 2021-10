Azzurri-Trainer warnt vor Übermut

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße rückt das mit Spannung erwartete Lorscher Derby immer näher. Wenn der SC Olympia als Tabellenführer die Tvgg (gemeinsam mit der SG Odin Wald-Michelbach auf Platz zwei) empfängt, geht es auch um die Vorherrschaft in der höchsten Kreisliga.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei war es vor der Saison nicht unbedingt absehbar, dass beide Mannschaften eine so gute Rolle spielen würden, denn sowohl die Olympia wie auch der Stadtrivale kamen in der vergangenen, aufgrund von Corona abgebrochenen Saison, über Mittelfeldplätze nicht hinaus.

Spielt eine von beiden Lorscher Mannschaften in der kommenden Saison in der Gruppenliga Darmstadt? Das ist keineswegs unrealistisch und würde auch den immer größer werdenden Hunger der Lorscher Fußballfreunde stillen. Denn während die Tvgg Lorsch letztmalig in der Saison 2011/12 im Darmstädter Fußballbezirk spielte, war der SC Olympia hier letztmalig in der Saison 1992/93 vertreten.

Azzurri Lamperth. – SSG Einhausen

Für eine faustdicke Überraschung hat am vergangenen Sonntag die AS Azzurri Lampertheim gesorgt. Die Associazione Sportiva war bei der TSV Auerbach zu Gast und holte da einen 3:1-Sieg. Oliver Bayer, der spielende Co-Trainer der Azzurri hatte am Sonntagabend jedenfalls allen Grund, seinem im Urlaub weilenden Cheftrainer Martin Göring von einem gelungenen Fußballnachmittag zu berichten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Bayer diese Woche das Training leitete, machte er seiner Mannschaft von Beginn an klar, dass sie gegen den kommenden Heimgegner SSG Einhausen nur bestehen kann, wenn sie die gleiche Einstellung an den Tag legt wie im Bensheimer Weiherhausstadion. „Wer glaubt, es geht gerade so weiter wie am vergangenen Sonntag, der begeht schon den ersten Fehler“, hat Bayer seinen Spielern eindrucksvoll ins Gewissen geredet.

Da die Favoritenstellung nach Bayers Auffassung aufseiten der SSG Einhausen liegt, müssen die Azzurri die wenigen Chancen, die sich ihnen bieten werden, verwerten. Erneut werden die Lampertheimer wohl nicht in Bestbesetzung antreten können. So fallen Hüseyin Ulutas, Yusuf Bulucu, Akeem Ojega, Daniel Windecker und Patrick Stoll definitiv aus. Hinter den Einsätzen von Marcel Rose und Sean Wimmer stehen Fragezeichen.

VfR Bürstadt – VfL Birkenau

Eine sehr positive Resonanz erfuhr der VfR Bürstadt nach seinem 1:1 bei der Spielvereinigung Fürth. Nun wollen die Bürstädter nachlegen und Schlusslicht Birkenau zu Hause bezwingen. Die Odenwälder blieben am vergangenen Wochenende ohne Wettkampfeinsatz. Als sie sich vor dem Heimspiel gegen Olympia Lorsch schon zum Spiel bereitmachten, ereilte sie die Nachricht, dass der Großvater eines Lorscher Spielers bei seinem Weg auf den Birkenauer Sportplatz zusammenbrach und anschließend im Krankenhaus verstarb.

„Wir sind sehr dankbar, dass die Birkenauer unsere kurzfristige Anfrage nicht abgelehnt haben, die Begegnung zu verlegen“, zollte Lorschs Sportlicher Leiter Bekir Ilhan dem VfL Birkenau ein Höchstmaß an Respekt. hias

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3