Azzurri sichert Relegation

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße ist dem TV Lampertheim mit dem 4:3 bei der SSG Einhausen der Klassenerhalt gelungen. Auch der FC Groß-Rohrheim fiel durchaus positiv auf und verdrängte mit seinem 1:0-Erfolg in Lorsch die Gastgeber vom zweiten Tabellenrang. Ungeachtet dessen setzte sich die Talfahrt des VfR Bürstadt mit dem 0:6 bei der nun ebenfalls geretteten KSG Mitlechtern weiter fort. Immerhin die Relegationsteilnahme sicher hat die AS Azzurri Lampertheim nach dem 1:1 gegen den SV Unter-Flockenbach II.

Einhausen – TV Lamperth. 3:4 (2:0)

Dank einer großartigen kämpferischen Leistung holte der TVL in Einhausen drei Zähler. „Obwohl wir in der ersten Halbzeit zwei Treffer erzielten, war von der ersten Minute an zu merken, wie uns Lampertheim immer mehr den Schneid abkaufte“, bedauerte Einhausens Sprecher Stefan Ringel, dass seine Mannschaft in alte Muster verfiel und so lethargisch auftrat wie in einigen Spielen der Hinrunde. Dabei deutete zunächst vieles auf einen Sieg der Platzherren hin. Marvin Knaup erzielte in der 21. Minute das 1:0, ehe Max Gebhardts Seitfallzieher mit dem Halbzeitpfiff das 2:0 bedeutete.

Kapitän Christian Sagara geht mit der Azzurri in die Relegation. © Berno Nix

Die SSG Einhausen hatte ihre Rechnung aber ohne den Wirt gemacht. Und der hieß in diesem Fall Mirko Wegerle. Ihm gelangen in der 48. und 72. Minute zwei Treffer – 2:2. Nach Noah Kellers 2:3 in der 80. Minute erahnte der Lampertheimer Anhang bereits, dass sich der 15 Kilometer lange Anfahrtsweg lohnen könnte. Nach Sven Ritzerts 3:3 (88.) machte schließlich der eingewechselte A-Junior Gerrit Wiemer erstmals in seiner Senioren-Laufbahn auf sich aufmerksam , als er den 4:3-Siegtreffer markierte.

Lorsch – FC A. Groß-Rohrh. 0:1 (0:0)

Hans-Jürgen Leber, Sprecher der Tvgg Lorsch, hätte zwar ein Unentschieden als gerechten Spielausgang empfunden. Er musste aber über die Gründe, weswegen sein Team am Ende mit leeren Händen dastand, nicht lange überlegen: „Nach der Halbzeit haben wir spielerisch einige Schwächen gezeigt. Wir hätten kämpferisch mehr in die Waagschale werfen müssen, um dies zu kompensieren.“ So musste die Tvgg fast tatenlos mit ansehen, wie Marcel Eckhardt in der 65. Minute das Tor des Tages gelang, als er von einem schnell vorgetragenen Angriff von Hashem Alsharou profitierte. Fast wäre dem Alemannia-Spielführer noch das 0:2 gelungen. Doch sein Freistoß landete am Pfosten (90.).

Mitlechtern – VfR Bürst. 6:0 (2:0)

Till Krieger eröffnete den Torreigen (3.). Vier Minuten später erhöhte Steffen Schmitt auf 2:0. Die Joker-Rolle nahm Clemens Kilian gekonnt an, der kurz nach seiner Einwechslung das 3:0 erzielte (51.). War es Felix Hohrein, dem das 4:0 für die Gastgeber gelang (63.), erhöhte Carsten Bitsch zehn Minuten später auf 5:0. Noch ein Jokertor: Mitlechterns Finn Renkewit machte vier Minuten vor dem Abpfiff das halbe Dutzend voll.

Azzurri Lamp. – Unter-Fl. II 1:1 (1:0)

Lange Zeit führte die Associazione Sportiva gegen den unmittelbaren Widersacher nach Uwe Lauingers frühem Tor mit 1:0. Dies nährte die Hoffnung, diese so wichtige Begegnung für sich entscheiden zu können. Doch in der 79. Minute sorgte Flockenbachs Dennis Atali mit dem 1:1 für Ernüchterung im Lampertheimer Lager. Der Unglücksrabe im Spiel der Lampertheimer war Trainer Giovanni Marino. Er verschoss einen Elfmeter und musste zur Halbzeit mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgetauscht werden. hias