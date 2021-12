Azzurri sehen Chancen

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße war der Sonntag für Markus Pleuler, dem neuen Trainer des Tabellenzwölften AS Azzurri Lampertheim, rundum gelungen. Kurz nachdem er am Donnerstag zuvor das erste Training geleitet hatte, ging er mit seiner Mannschaft aus dem so wichtigen Heimspiel gegen Starkenburgia Heppenheim beim 4:1 als Sieger hervor.

Die Associazione Sportiva, daran zweifelte auch Pleuler nicht, sie war über weite Strecken die bessere Mannschaft und hatte sich den Erfolg auch in der Höhe verdient. Dennoch sah der Coach auch Schwachpunkte und die will er unbedingt verbessern. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben die Heppenheimer etwas Druck gemacht und schon verloren wie zeitweise den Faden“, beobachtete Pleuler.

Nun müssen die Lampertheimer zum Tabellenzweiten SC Olympia Lorsch, der allerdings seine vergangenen fünf Begegnungen nicht mehr gewonnen hat. Ob er in Lorsch bereits mit einem Unentschieden zufrieden wäre? „Das kommt auf den Spielverlauf an“, ist Pleuler um eine Antwort nicht verlegen. Das bedeutet wiederum, dass sich die Lampertheimer in der Nachbarstadt nicht verstecken, sondern und ihre Außenseiterchance nutzen wollen. Personell sieht es bei den Azzurri allerdings nicht rosig ist. Zu den Langzeitverletzten könnten sich Vincenzo Lucchese, Marcel Rose und Sascha Weisel gesellen, die aus dem Starkenburgia-Spiel Blessuren davontrugen.

VfR Bürstadt – SSG Einhausen

Zehn Punkte aus vier Spielen: Der VfL Birkenau ist zweifelsohne die Mannschaft der Stunde in der Kreisoberliga und hat die direkten Abstiegsränge inzwischen hinter sich gelassen. Sehr zum Leidwesen des VfR Bürstadt, der nur auf dem 15. Tabellenplatz steht, welcher am Saisonende nicht zum Klassenerhalt reichen würde. Da ist es am Sonntag höchste Eisenbahn, gegen die SSG Einhausen endlich wieder zu Punkten zu kommen, sonst wird der Ligaverbleib zu einer immer schwerer zu bewältigenden Aufgabe.

KSG Mitlechtern – Al. G.-Rohrheim

Mit dem 1:0-Heimsieg gegen die starke Spielvereinigung Fürth untermauerte der auf dem fünften Platz stehende FC Alemannia Groß-Rohrheim, dass er ins obere Tabellendrittel gehört. Doch wer nun glaubt, die kommende Auswärtsaufgabe bei der bislang enttäuschenden KSG Mitlechtern werde ein Spaziergang, könnte eines Besseren belehrt werden.

Die Elf des früheren Bürstädter Spielers Christop Schamber besitzt nach wie vor große Qualität und schloss die vergangene, aufgrund von Corona abgebrochene Runde mit dem vierten Tabellenplatz ab.

Spielfrei ist derweil der TV Lampertheim, der nach zwei Niederlagen Gelegenheit hat, seine Wunden zu lecken. hias