Azzurri gehen mit 0:8 baden

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße entwickeln sich der TV Lampertheim und die AS Azzurri Lampertheim im Abstiegskampf in unterschiedliche Richtungen. Während der TVL, der am Samstag ein 1:1 aus Unter-Flockenbach mitbrachte und weiterhin fleißig Punkte für den Ligaverbleib sammelt, rückt die bedrohliche Tabellenregion für die AS Azzurri nach der 0:8-Heimniederlage gegen Meisterschaftsanwärter TSV Auerbach immer näher. Die SSG Einhausen und Alemannia Groß-Rohrheim trennten sich 1:1.

Unter-Fl. II – TV Lamperth. 1:1 (0:0)

Dem Punktgewinn bei der aufstrebenden Reserve des SV Unter-Flockenbach hatten die Lampertheimer in erster Linie Torhüter Eric Kamprath zu verdanken. „Er hielt, was es zu halten gab und brachte unsere Stürmer fast zur Verzweiflung“, sprach Unter-Flockenbachs Sprecher Gunther Noe dem Lampertheimer Schlussmann ein Lob aus. In der 55. Minute aber musste auch Kamprath nach einem Flachschuss von Süzer hinter sich greifen – 0:1. Trotz der klaren Dominanz der Platzherren gelang es den Lampertheimern, noch einen Zähler mitzunehmen. „Der Schiedsrichter zeigte noch zwei Minuten an und wir wähnten unseren vermeintlichen Erfolg nicht richtig in Gefahr. Doch nachdem wir nicht energisch genug angegriffen hatten, erzielte Mirko Wegerle in der 90. Minute den Ausgleich“, verstand Gunther Noe die Welt nicht mehr.

A. Lamperth. – Auerbach 0:8 (0:5)

Nach 19 Minuten war die Begegnung nach Treffern von Benjamin Henke (10.), Lorenz Terhardt (13.) und Arbnor Tofaj (19.) fast schon entschieden. Und nachdem Nassim El Yassimi (34.) und Nico Jäger (45.) ebenfalls noch vor dem Wechsel trafen, war mit einer Wende zum Besseren nicht mehr zu rechnen. Im zweiten Durchgang gelangen den Auerbachern durch Tofaj (56., 88.) und Vebi Ferati (65.) drei weitere Treffer. „Wir waren in allen Belangen unterlegen. Der Auerbacher Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung“, sagte Giovanni Marino nach der desaströsen Heimniederlage.

Einhausen – A. Gr.-Rohrh. 1:1 (1:1)

Obwohl die Groß-Rohrheimer durch Maximilian Menier (28.) und Harwin Alsharou (35.) zwei gefährliche Lattenschüsse zu verzeichnen hatten, sah Einhausens Spielausschussmitglied Stefan Ringel das Chancenplus aufseiten der Gastgeber. Die beiden Tore fielen schnell nacheinander. Gelang SSG-Akteur Marvin Knaup in der 35. Minute mit einem Schuss aus acht Metern das 1:0, so verwandelte Rohrheims Adis Dolicanin in der 41. Minute einen Handelfmeter, nachdem Sebastian Steinmann bei einem Freistoß den Ellenbogen herausschob. hias

