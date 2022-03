Ausgleich kurz vor Schluss

Ried. Die SG Nordheim/Wattenheim ist am zweiten Rückrundenspieltag der Fußball-Kreisliga A knapp am zweiten Saisonsieg vorbeigeschrammt. Nach 90 turbulenten Minuten gegen den VfR Fehlheim II stand es 3:3 (1:0). „Für uns ist dieses Remis natürlich zu wenig. Zwar waren die Fehlheimer als Tabellenfünfter Favorit, aber für sie ist diese Punkteteilung schmeichelhaft. Allein in der ersten Hälfte hatten wir fast Chancen im Minutentakt und hätten eigentlich deutlich höher führen müssen. Manchmal ist es eben wie verhext“, kommentierte SG-Coach Jens Stark das Unentschieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei hat sich die Elf an die Vorgaben ihres Trainers gehalten. „Den Gegner von Beginn an mit Angriffspressing unter Druck setzen und möglichst früh in Führung gehen“, hatte Stark seinen Spielern aufgegeben – und die hatten verstanden. Nach nur drei Minuten zirkelte Nils Reis einen Freistoß aus 18 Metern in den Winkel (4.). Danach ging die SG aber zu fahrlässig mit den Chancen um und verpasste es, die Führung auszubauen. Allein Marc Wormuth hätte die Sportgemeinde auf die Siegerstraße bringen müssen (10., 17., 24.), doch immer wieder fand Wormuth seinen Meister im Fehlheimer Keeper Eric Franke. Stark: „Da waren einige hundertprozentige dabei – unglaublich, dass wir nur mit einem 1:0 in die Pause gegangen sind.“

Kurz vor dem Halbzeitpfiff bekam die SG aber eine zehnminütige Zeitstrafe nach einem Foul von Philipp Grünig und musste den zweiten Durchgang in Unterzahl beginnen.

Das nutzten die Fehlheimer aus und erzielten durch Dejan Huseinovic das 1:1 (46.). Als Grünig seine Zeitstrafe abgesessen hatte, ließ er den eigenen Anhang jubeln. Nach einem Pass genau in die Schnittstelle der Abwehr von Sören Hembach traf Grünig zum 2:1 (64.). Allerdings kamen die Fehlheimer erneut zurück, nachdem Salman Karadoruk einen Eckball zum 2:2 einnetzte (80.). Kurz darauf ging der VfR sogar in Führung. Nach einem Ballverlust lief Markus Schäfer völlig allein auf Torwart Timo Gansmann zu und traf zum 3:2 (82.).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Schlussphase der Begegnung wurde es hitzig. Marcel Sankoh und ein weiterer Fehlheimer Spieler erhielten jeweils Zeitstrafen (90.+2), die Überzahl nutzte die SG NoWa zum Ausgleich. Nach einem Eckball stocherte Robin Metz das Spielgerät irgendwie über die Linie (90.+4) – sehr zum Unmut der Fehlheimer, die sich daraufhin mit dem Schiedsrichter anlegten und dafür mit zwei Roten Karten bestraft wurden (90.+4).

Die vorangegangenen Zeitstrafen und die beiden Platzverweise könnten noch ein Nachspiel haben. Stark: „Ich kenne die Regeln nicht im Detail, aber eigentlich muss eine gewisse Anzahl an Spielern auf dem Platz stehen. Ist das nicht so, würde das Spiel zugunsten des Gegners gewertet werden müssen. Wir werden uns das alles noch einmal ganz genau durchlesen.“ rago