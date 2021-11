Aufeinandertreffen der früheren Rodauer

Ried. Nach dem Hickhack um die Spielabsage gegen die SSG Einhausen aufgrund der beiden nicht bespielbaren Plätze im Adam-Günderoth geht der fußballerische Alltag für die AS Azzurri Lampertheim (Tabellenplatz elf) in der Kreisoberliga weiter. Und der hält mit der Auswärtsbegegnung beim Tabellenfünften FC Alemannia Groß-Rohrheim eine knifflige Aufgabe parat.

Azzurri-Trainer Martin Göring hat die sportliche Entwicklung des kommenden Gegners intensiv verfolgt und zollt Groß-Rohrheim sehr großen Respekt: „Was der Schorsch mit der Mannschaft gemacht hat, ist einfach unglaublich. Er versteht es einfach, ein Team richtig einzustellen und es zu motivieren.“

Mit Schorsch meint er den neuen Groß-Rohrheimer Trainer Georg Eckhardt, der trotz der Schwierigkeit, dass er den FC Alemannia erst kurz vor Saisonstart übernahm, die Mannschaft inzwischen fest im Griff hat. Göring wird es sich somit nicht nehmen lassen, Eckhardt am Sonntag herzlich zu begrüßen. „In den 1990er Jahren gingen wir beide für den SC Rodau auf Torejagd. So einen guten Mitspieler habe ich ganz selten gehabt“, sagt er.

Göring hofft darauf, dass sich seine Elf die Tugenden aus dem Auerbach-Spiel beherzigt, das sie überraschender Weise mit 3:1 gewann. „Nehmen wir die Sache genauso ernst, brauchen wir auch aus Groß-Rohrheim nicht mit leeren Händen zurückzukehren“, meint der Azzurri-Trainer. Personell sieht es bei der Associazione Sportiva wieder etwas besser aus, denn die beiden Defensivakteure Timo Winkler und Daniel Windecker befinden sich im Aufbautraining. „Ob es schon am Sonntag für einen Einsatz reicht, entscheide ich kurzfristig“, so der Azzurri-Trainer.

Eine der positiven Überraschungen der neuen Saison ist das Abschneiden der SSV Reichenbach, der sich mit dem 3:1-Auswärtserfolg bei der zweiten Mannschaft des SV Unter-Flockenbach auf den sechsten Tabellenplatz vorgeschoben hat. Somit wird sich der TV Lampertheim, derzeit auf Platz acht des Klassements stehend, am Reichenbacher Felsenmeer nach der Decke strecken müssen, um dort etwas zu holen.

Im Duell zwischen der Tvgg Lorsch (Tabellenplatz drei) und dem VfR Bürstadt (Tabellenplatz 14) könnte die Gefühlslage der beiden Kontrahenten unterschiedlicher kaum sein. Während sich die Lorscher Turner nach dem überzeugenden 2:0-Auswärtserfolg im Spitzenspiel beim Lokalrivalen SC Olympia im Freudentaumel befinden, blasen die Bürstädter nach der 1:3-Heimniederlage gegen das seitherige Schlusslicht VfL Birkenau Trübsal. Bürstadts Trainer Daniel Böck weiß um die Außenseiterposition seiner Mannschaft und spricht mit Hochachtung vom kommenden Gegner: „Nach der abgebrochen Corona-Saison, in der die Lorscher überhaupt nicht gut in die Saison gestartet sind, sind sie für mich nun die Überraschung der Saison. Da scheint während der pandemiebedingten Pause einiges passiert zu sein und die Arbeit meines Trainerkollegen Martin Weinbach trägt inzwischen Früchte.“

In personeller Hinsicht sind Bürstadts Coach Daniel Böck weiterhin die Hände gebunden: Florent Fazlia, Umur Üyen, und Maximilian Kölsch fallen aus. Zudem zog sich Roberto Palmieri im Donnerstag-Training der vergangenen Woche einen Knöchel-, Schien- und Wadenbeinbruch zu, so dass an Fußball in den kommenden Monaten nicht zu denken ist. hias