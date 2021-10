Auf die Vorfreude folgen Querelen

Mannheim. Die Vorfreude war groß vor dem Saisonstart beim ASV Feudenheim. Nach der langen Spielpause durch die Corona-Unterbrechung sehnte man sich danach, dass der Ball wieder im Kampf um Punkte rollen durfte. Der Wechsel in die Süd-Staffel sollte für neue Spannung sorgen und von Aufbruchstimmung zeugen. Mit Dieter Bolze hatte der Club einen Sportlichen Leiter mit großer Erfahrung und Vergangenheit beim ASV ins Boot geholt. Doch nur wenige Wochen später ist alles ganz anders: Abteilungsleiter Markus Kreis, zweiter Vorsitzender Markus Pfennig und der Sportliche Leiter Dieter Bolze sind nicht mehr an Bord und die Mannschaft taumelt derzeit wie ein angeschlagener Boxer durch den Tabellenkeller der Kreisklasse A1.

Trainer-Duo will weitermachen

Bereits vor zwei Wochen hatte sich die Lage beim ASV zugespitzt. „Wir hatten einen Plan, den wir langfristig angehen wollten, und hatten einen roten Faden, den wir bei den Trainern aber nicht gesehen haben“, berichtet Bolze im Gespräch. „Wir haben uns dann entschlossen, uns von den Trainern zu trennen. Das haben wir dem ersten Vorsitzenden mitgeteilt, der diesen Weg aber nicht mitgehen wollte.“ Die Fronten verhärteten sich und so ging das Vorstandsteam nach der jüngsten Mitgliederversammlung getrennte Wege.

Das Trainer-Duo Volkan Erdinc und Volkan Koc hat einige Sorgen. © Nix

Zwei, die zwischen den Stühlen standen, war das Trainer-Duo Volkan Koc und Volkan Erdinc. „Wir hatten im Sommer viele Neuzugänge und davon auch ein paar, von denen wir uns wieder getrennt haben, weil es nicht gepasst hat. Dann kamen Verletzte und Corona-Infizierte dazu und ein schlechter Saisonstart“, erklärt Erdinc, wie die sportliche Misere ihren Lauf nahm. „Inzwischen spürt und macht sich das Team selbst Druck, und fällt nach Gegentoren in der zweiten Halbzeit auseinander.“ Die Diskussion um die eigene Person ging auch an Erdinc nicht vorbei. „Der Vorsitzende Martin Kappler steht zu hundert Prozent hinter uns und unserem Konzept, und auch die Jungs wollen mit uns weiterarbeiten“, so Erdinc.

Der Fokus gilt nun gezielt der Partie gegen das Spitzenteam aus Rheinau. Erdinc sieht nur zwei Möglichkeiten für den Spielausgang: „Wir müssen befreit aufspielen. Wenn wir einen guten Tag erwischen, halten wir mit und sorgen für eine Überraschung. Wenn wir aber nur einen Gedanken daran verschwenden, dass wir abgeschlachtet werden, wird Rheinau das komplett ausnutzen.“

