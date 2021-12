ASV wirft Trainer raus

Mannheim. Volkan Koc und Volkan Erdinc sind nicht länger Trainer beim Fußball-A-Ligisten ASV Feudenheim. Das gab der Verein bekannt. „Die Chemie zwischen Mannschaft und Trainerteam hat nicht mehr gepasst, auch wenn sie sich außerhalb des Platzes super verstanden haben“, sagte Abteilungsleiter Björn Korbius, dieser Redaktion. „Die Zielsetzung war eine andere. Wir wollten oben angreifen, was der Kader auch hergibt.“

Nach Ablauf der Vorrunde belegt der ASV in der Kreisklasse A1 Platz 13 und liegt nur drei Zähler vor dem Relegationsrang. Für Erdinc kam die Entscheidung völlig überraschend. „Wir hatten uns zusammengesetzt, um die Rückrunde zu planen und wollten etwas bewegen“, so der Coach. „Dann wurde uns mitgeteilt, dass der Verein neue Wege gehen will.“ In der Mitteilung des Clubs heißt es, man wolle ab 2022 „das Grundgerüst des Vereins neu aufzustellen“. Heißt: Der einstige Landesligist will einen Umbruch vollziehen und sich wieder verstärkt um den Aufbau der oberen Jugendklassen bemühen. Mithelfen soll dabei ein neuer Trainer, der im Laufe der nächsten Woche gefunden werden soll. „Er muss Lust haben auf das Projekt ASV, bei dem wir aus einer gesunden Jugend agieren wollen“, so Korbius. Koc und Erdinc zeigen sich bereit für ein neues Engagement „bei einem ambitionierten Verein“, so Erdinc. wy