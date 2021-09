Angst vor der Blamage: Leipzig fühlt sich „vielleicht nicht bereit“ für ManCity

Vor der Mammutaufgabe bei Manchester City lässt selbst Jesse Marsch seinen typisch amerikanischen Optimismus links liegen und dämpft vorsorglich alle Erwartungen. „Vielleicht ist es nicht fair, dass wir so früh solche Tests haben. Vielleicht sind wir nicht bereit für so große Herausforderungen“, sagte der Trainer von RB Leipzig vor dem Auftakt zur Champions League. Ein größeres Spiel als das beim englischen Fußball-Meister am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) hätten die Sachsen kaum bekommen können.

Während die erfolgsverwöhnten Leipziger in der Vergangenheit solche Aufgaben mit einer Mischung aus Selbstverständlichkeit und Unbekümmertheit angingen, ist momentan niemandem am Cottaweg nach frechen Sprüchen.

Drei Niederlagen aus vier Bundesliga-Spielen haben Spuren hinterlassen. Da wirken selbst Marschs Appelle halbherzig. „Wir müssen mit Vollgas spielen, stark bleiben und von dem Spiel lernen“, betonte der 47-Jährige. Momentan lernt Leipzig augenscheinlich aber nur das Verlieren.

Zumal die jüngste Pleite gegen Bayern München am Samstag ganz schwer zu verdauen war. Wenn es zu Hause schon ein 1:4 gibt, wie hoch verliert man dann bei Pep Guardiolas Zauberfußballern? Ohne eine deutliche Steigerung sehr hoch, das wissen selbstredend auch die RB-Profis. „Man muss seine Maximal-Leistung bringen. Dass wir punkten müssen, wissen wir“, sagte der österreichische Nationalspieler Konrad Laimer.

