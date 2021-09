Andres möchte kein SOS aus Weiher funken

Ried. Nach seinem spielfreien Wochenende bestreitet Fußball-B-Ligist SG Olympia/VfB Lampertheim am Sonntag sein Auswärtsspiel gegen den TSV Weiher. Wird SG-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres auf diesen Gegner angesprochen, werden bei ihm Erinnerungen wach, die auch sehr vielen Lampertheimer Spielern ein Lächeln auf die Lippen zaubert.

Es war am 9. September 2017 und in Lampertheim gerade Kerwe. Dennoch blieb Andres nach dem 2:2 seiner Olympia in Weiher noch bei seinem Amtskollegen Niklas Helfrich bei einem Uzo sitzen, um sich über Fußball, Gott und die Welt zu unterhalten. Während er das stille Örtchen aufsuchte, reiste der Lampertheimer Tross geschlossen ab – Andres stand im Odenwald ohne passende Mitfahrgelegenheit da.

Legendäre Sprachnachricht

„Meine SOS-Sprachnachricht, die ich damals in unsere Whats-App-Gruppe gestellt habe, ist auch heute noch legendär und hat im halben Fußballkreis die Runde gemacht“, erinnert sich Andres. Mitspieler Tobias „Dubbes“ Dubiel machte auf halber Strecke kehrt, um den Olympia-Sportchef einzusammeln.

Konnte die Olympia damals als Aufsteiger gut mit dem 2:2 bei den Weiherern leben, so wäre ein solches Ergebnis beim derzeitigen Tabellenzwölften dieses Mal fast zu wenig. „Die zweite Halbzeit gegen Mörlenbach und das Spiel in Hüttenfeld – das waren anderthalb Begegnungen, in denen wir einfach schlecht gespielt haben. Ansonsten haben wir uns in der bisherigen Saison gut verkauft und das soll in Weiher erneut der Fall sein“, spekuliert Andres insgeheim auf einen Auswärtssieg.

Dabei hebt er besonders die Moral seiner Mannschaft hervor: „Es imponiert mir einfach, wie wir bei der Sportvereinigung Affolterbach oder gegen Hofheim und Zotzenbach einen Rückstand noch einmal wettmachen konnten, um einen Sieg oder im Fall des Zotzenbach-Spiels ein Unentschieden zu holen.“

In Weiher können die Lampertheimer allerdings nicht in Bestbesetzung antreten: Matthias Hecher ist nach seiner Roten Karte nach einem grobem Foulspiel gegen Zotzenbach für vier Wochen gesperrt. Matthias Gerlich muss sich einer Kernspin-Diagnose unterziehen. Dafür ist Justin Ekkerink nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen Mörlenbach wieder spielberechtigt.

Erneut nach Korsika, den kleinen Ortsteil von Wald-Michelbach, muss am Sonntag die zweite Mannschaft der FSG Riedrode reisen. Traf sie am vergangenen Wochenende dort auf Türkspor Wald-Michelbach, ist sie nun bei der SG Odin Wald-Michelbach II zu Gast. hias