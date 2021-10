Amateure begehren auf

Hamburg. Die Länderchefs des DFB verabschiedeten sich gut gelaunt aus der Lobby ihres Hamburger Tagungshotels. Auf der schwierigen Suche nach neuem Führungspersonal für den angeschlagenen Deutschen Fußball-Bund sind die Amateurvertreter nach eigener Aussage ein gutes Stück vorangekommen. Konkrete Namen sollen nicht diskutiert worden sein. Der oder die Neue an der DFB-Spitze soll aber wieder mehr entscheiden dürfen – und aus dem Amateurbereich kommen.

Die Amtszeit des im Mai nach internen Querelen zurückgetretenen Fritz Keller sei geprägt gewesen von „Diskrepanzen“, sagte Uwe Döring, Präsident des Landesverbandes Schleswig-Holstein am Sonntag. „Wir müssen schauen, dass wir es schaffen, die Rolle des Präsidenten oder der Präsidentin zu stärken. Unser Ziel muss es sein, dass wir Personen finden, die auch die Garantie im Vorfeld geben, dass es miteinander funktioniert.“

Gewählt wird beim DFB-Bundestag am 11. März 2022. Die Kandidaturen für die Ämter des DFB-Präsidenten und des Schatzmeisters müssen bis zum 10. Februar eingereicht werden. Noch hat niemand öffentlich seine Ambitionen bekundet. „Es muss zusammen etwas erwachsen“, sagte Hans-Dieter Drewitz, der Präsident des Südwestdeutschen Verbandes. „Wir wollen aus dem Bereich der Amateure schöpfen.“ Zunächst sollen die Präsidenten der fünf Regionalverbände das Gespräch mit dem Profilager der Deutschen Fußball Liga suchen, allerdings ohne die DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch und Ronny Zimmermann (Wiesloch, Präsident des Süddeutschen Verbands). Zwischen Profis und Amateuren hatte sich in der Vergangenheit so mancher Streit in Personalfragen entzündet. dpa