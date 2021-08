Alles soll so sein wie früher

Manchester. Wenn an diesem Wochenende die Premier League in ihre 30. Saison geht, kehrt der Fußball zurück zu seinem Ideal-Zustand – so jedenfalls sieht es der „Independent“. „Die neue Spielzeit ist die Rückkehr zum einzig Wahren. Es ist Fußball, wie er sein sollte“, jubelt die seriöse Online-Zeitung und bezieht sich damit auf den Umstand, dass die Stadien in England ab sofort wieder voll sein werden – nach mehr als einem Jahr coronabedingter Geisterspiele. Premierminister Boris Johnson hat vor einem Monat fast alle gesetzlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie zurückgenommen. Die Spiele bei der EM im Wembley-Stadion in London waren eine Art vorgezogene Rückkehr zur Normalität für das englische Fußball-Publikum. Mit dem Start der Premier League soll auch offiziell der Zustand vor Corona hergestellt werden.

Der FC Chelsea verstärkte sich mit dem belgischen Klassestürmer Romelu Lukaku und gilt als Herausforderer von Titelverteidiger Manchester City, © dpa

Möglich ist das, weil die Impfquote im Vereinigten Königreich hoch ist. Nach Angaben der Regierung haben 76 Prozent der Erwachsenen beide Impf-Dosen erhalten, 89 Prozent sind mindestens einmal geimpft. Die Zahl der Infizierten ist weiterhin hoch (33 074 neue Fälle am Donnerstag), die Todeszahlen im Vergleich dazu aber niedrig – für die Regierung der Beweis, dass die Impfungen wirken.

Das Gefühl der Normalität in der Premier League wird dadurch verstärkt, dass die Clubs der reichsten Liga der Welt auf dem Transfermarkt so großzügig operieren, als hätte es die Pandemie nicht gegeben. Mehr als 900 Millionen Euro Euro haben die 20 Vereine des englischen Oberhauses bisher geschätzt ausgegeben – das ist mehr als die Serie A in Italien, Spaniens La Liga und die deutsche Bundesliga zusammen. Nicht ohne Stolz stellte die „Times“ gerade fest, dass selbst der ständige Abstiegskandidat FC Burnley mehr investiert hat als der FC Barcelona. Die Premier League profitiert weiterhin von einem luxuriösen TV-Vertrag, den sie gerade verlängert hat: Von 2022 bis 2025 kassiert sie wie gehabt fast 5,7 Milliarden Euro. Die Regierung gestattete der Liga, den Deal zu den bisherigen Konditionen weiterzuführen – anstatt die Rechte neu auszuschreiben. Das hätte wegen der Pandemie zu erheblichen Einnahme-Einbußen geführt.

Den spektakulärsten Handel des englischen Transfersommers tätigte Meister Manchester City, der mit der Verpflichtung von Kreativ-Spieler Jack Grealish von Aston Villa für rund 117 Millionen Euro einen britischen Rekord aufstellte. Und das, obwohl die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola im offensiven Mittelfeld eigentlich keinen Handlungsbedarf hatte. Möglicherweise brechen die Himmelblauen die Bestmarke in Kürze wieder, denn der Verein arbeitet am Kauf von Englands Nationalmannschaftskapitän und Torjäger Harry Kane. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von mindestens 150 Millionen Euro. Kane will seine Jugendliebe Tottenham Hotspur verlassen, um endlich Titel zu gewinnen.

Erster Gegner der Nordlondoner in dieser Saison ist am Sonntag übrigens: Manchester City. Der Titelverteidiger ist auch in der neuen Spielzeit Favorit auf die Meisterschaft. Schärfster Konkurrent dürfte Tuchels Chelsea sein. Die Blues haben Manchester City im Champions-League-Finale eine schmerzhafte Niederlage zugefügt und sind fest entschlossen, in dieser Saison auch in der Liga um den Titel mitzuspielen. Durch die Verpflichtung von Romelu Lukaku für 115 Millionen von Inter Mailand soll die größte Schwachstelle behoben werden, der harmlose Angriff. Nach nur sechs Treffern steht Timo Werner unter Zugzwang.

Auch Manchester United will in den Kampf um Englands Fußball-Krone eingreifen. Der Rekord-Champion, der seit dem Abschied von Sir Alex Ferguson 2013 nicht mehr Meister war, bekam für 85 Millionen Euro Wunschspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund. Der FC Liverpool operierte auf dem Transfermarkt vergleichsweise zurückhaltend. Einzige Verpflichtung ist bislang Ibrahima Konaté von RB Leipzig für 40 Millionen Euro. Jürgen Klopps Meister von 2020 hofft, dass die Rückkehr des lange verletzten Abwehrchefs Virgil Van Dijk mehr wert ist als hochpreisige Transfers.